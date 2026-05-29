Juzgado rechaza tutela de tres mujeres contra el concejal Andrés “El Gury” Rodríguez

Medellín

El Juzgado 42 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín negó la acción de tutela interpuesta por Judith Botero Escobar, Carmen Rosa Jaramillo Henao y María Camila Ortega Mosquera contra el concejal Andrés Felipe Rodríguez Puerta, conocido públicamente como “El Gury”. Las demandantes, quienes asistieron a la sesión plenaria No. 424 del Concejo Distrital del pasado 29 de abril de 2026, en calidad de contratistas de la Secretaría de las Mujeres, señalaban una presunta vulneración a sus derechos al buen nombre, honra, imagen, participación política y libertad de expresión.

La demanda se originó luego de que el concejal publicara en sus redes sociales fotografías y videos de afiches sobre violencia política contra las mujeres ubicados en el recinto del concejo de Medellín, acompañados de mensajes que las demandantes calificaron como presuntos actos de hostigamiento y amedrentamiento. En su análisis, el despacho judicial determinó que las publicaciones no excedieron los límites constitucionales del debate político y democrático, concluyendo que los hechos se desarrollaron en el marco de una sesión pública y abierta de la corporación.

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El fallo establece que las expresiones emitidas por Rodríguez Puerta no contenían señalamientos individualizados, expresiones injuriosas ni imputaciones directas de conductas delictivas contra las contratistas. Asimismo, la autoridad judicial aclaró que los comentarios ofensivos realizados posteriormente por terceros en las plataformas digitales corresponden a manifestaciones autónomas de los usuarios y no pueden ser atribuidos legalmente al concejal.

La decisión judicial reiteró la protección constitucional reforzada que posee la libertad de expresión en escenarios de deliberación política, la cual permite la manifestación de opiniones críticas o controversiales siempre que no se incurra en falsedades o injurias directas. En consecuencia, el juzgado resolvió negar el amparo solicitado por las ciudadanas y mantener las publicaciones en las condiciones actuales.

Precisamente el día en el que ocurrieron los hechos que llevaron a la denuncia, la Secretaría de las Mujeres de Medellín enfatizó en la necesidad de que el Concejo de la ciudad sea un espacio libre de riesgos que afecten la dignidad y seguridad de las mujeres durante el ejercicio político. La entidad hizo un llamado formal a promover debates con responsabilidad democrática y evitar el uso de lenguajes estigmatizantes.