El ministro de la Defensa confirmó que varios cuerpos de la masacre en el Guaviare tenían explosivos

Antioquia

El ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, de visita en Antioquia, donde entregó detalles de la estrategia de seguridad para las elecciones del próximo domingo 31 de mayo. El alto funcionario fue consultado sobre la masacre que se reportó en el Guaviare, donde la cifra es de 48 personas de los grupos ilegales muertos , aunque aclaró que la cifra podría aumentar. Además, mencionó que entre esos fallecidos podría haber menores de edad.

El funcionario criticó duramente lo que hallaron al inspeccionar los cuerpos que ya fueron trasladados a San José del Guaviare y que algunos tenían explosivos.

“En San José del Guaviare se encontró aún más el desprecio por la vida que tienen estos criminales. Algunos de los cuerpos venían con artefactos explosivos, y lo único que pretendían muy seguramente es que, cuando los abordaran en una aeronave o en un vehículo de la fuerza pública, los hicieran explotar”.

El alto funcionario agregó que esta masacre se pudo haber evitado, ya que algunas personas le hicieron una asonada a las fuerzas militares en la misma zona de la masacre días antes de que ocurriera el hecho.