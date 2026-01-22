¿Qué debe hacer si le cancelan su reserva para el concierto de Bad Bunny en Medellín? Le contamos

Una de las giras más importantes de la música latina llega a Colombia, específicamente a Medellín, donde se estará presentando el artista puertorriqueño Bad Bunny con el tour “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour” los próximos 23, 24 y 25 de enero, en el Estadio Atanasio Girardot.

Debido a la gran demanda que se ha presentado, muchos seguidores del artista que habían realizado sus reservas desde hace varios meses atrás han recibido cancelaciones de última hora por parte de la plataforma Airbnb.

En Dos Puntos de Caracol Radio, se escucharon dos de estos casos que han recibido mensajes de cancelación y han tenido que reprogramar de forma urgente.

Nailet Meza denunció la cancelación de su reserva que había realizado por medio de la plataforma Airbnb; ella es una barranquillera que había planeado y reservado su estadía desde el 17 de mayo de 2025. Inicialmente, hizo este procedimiento por un valor de $548.000, pero ayer cancelaron sin razón alguna, porque según el anfitrión se hizo una duplicación de la reserva: “Esto no es cierto porque yo tengo comprobantes de cuando hablé con el anfitrión del Airbnb anteriormente y no hubo ningún problema”.

Comentó también que como solución de emergencia tuvo que buscar otro hospedaje, que cuesta casi el doble de lo que ya había pagado anteriormente. Indicó que ahora se ha encontrado con nuevos avisos de esa misma publicación con un nuevo precio que llega casi a los 3 millones de pesos.

Otra de las afectadas por estas cancelaciones habló en Dos Puntos, se trata de una bogotana que ya iba en camino a Medellín y durante el viaje le cancelaron su hospedaje. Paola Pulgarín adquirió por Airbnb un hotel desde el mes de noviembre, donde la estadía por cuatro días les costaba $400.000; sin embargo, en las últimas horas recibió el mensaje de cancelación del anfitrión del hotel.

“Nos dicen que tuvieron un problema y que nuestra reserva había sido cancelada. Nos dicen que el hotel ya está ocupado y que llamáramos dentro de una hora a ver si ya había espacio”, indicó Paola Pulgarín.

¿Qué debe hacer si le cancelan su reserva para el concierto de Bad Bunny en Medellín?

La alcaldía de Medellín dice que llegarán cerca de 100.000 personas al Estadio Atanasio Girardot para las tres fechas de los conciertos, esto entre visitantes extranjeros, lo que significa que, de las 130.000 personas que van a poder disfrutar de este evento, casi el 70 % van a ser personas que no viven en la capital del departamento de Antioquia. Y esto se convierte en una cifra muy importante porque en Medellín no hay 100.000 camas disponibles, lo que indica que la capacidad total hotelera de Medellín está sobrepasada.

A quienes les ha llegado mensajes de cancelación de sus reservas de última hora tienen un número de contacto en el cual pueden denunciar estos hechos:

Pueden comunicarse al 3016044444; allí la alcaldía de Medellín está documentando cada uno de los casos para poder determinar acciones administrativas o en contra de las personas que están abusando de los turistas que llegan durante este fin de semana a la ciudad por cuenta del concierto de Bad Bunny.

