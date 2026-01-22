Conciertos de Bad Bunny en Medellín disparan precios de alojamiento y cancelaciones para cobrar más

Medellín

El regreso de Bad Bunny a Medellín, como parte de su Debí Tirar Más Fotos World Tour, para este 23, 24 y 25 de enero, no solo ha generado emoción en los fanáticos, también ha impacto el bolsillo de los turistas nacionales y extranjeros, por precios por las nubes en hospedaje para este fin de semana.

A través de redes sociales, muchos seguidores del cantante puertorriqueño han denunciado incrementos exorbitantes en los precios, así como cancelaciones de reservas a última hora para volver a ofertar los inmuebles a costos más elevados.

Usuarios de TikTok y X, reportan precios que oscilan entre 3 y 100 millones de pesos por estadías de pocas noches a causa del evento de reggaetón.

La creadora de contenido @kabdalag compartió ejemplos de algunos de los tantos precios en las plataformas.

“Apartamento en El Lleras, cuatro habitaciones, cuatro camas, $98.240.000. ¿Me están diciendo que le van a cobrar a una persona eso por cuatro noches en Medellín? Se están pasando.″, expresó la tiktoker.

Aunque aún es posible encontrar opciones de hospedaje en plataformas como Airbnb, los costos continúan siendo inusuales.

En un rastreo en web se encuentran ofertas como:

Un apartamento en El Salvador con una cama, por $14.019.092 por tres noches.

Un loft en Laureles por $17.835.370 por tres noches y tres camas.

En El Poblado, alojamientos desde $20 millones por una sola cama queen durante el fin de semana, o $107 millones por 23 habitaciones de lujo.

Regulaciones y denuncias

La secretaria de Turismo de Medellín, Ana María López, confirmó que la Alcaldía ya ha recibido varios reportes: “Eso nos preocupa, e invitamos a todos los operadores a que realmente seamos los anfitriones que somos, que cuidemos a nuestros visitantes, a nuestras comunidades y nos ayudemos a posicionarnos como esa gran capital de turismo y entretenimiento en Latinoamérica”.

Otra de las situaciones que más inconformidad ha generado es la cancelación de reservas ya confirmadas desde meses antes de los conciertos. Varios usuarios aseguran que, solo dos días antes del evento, reciben la notificación de cancelación por “razones justificadas”, y horas después, los mismos apartamentos de renta corta, reaparecen en las plataformas con precios más altos.

Por cancelaciones a última hora, con motivo de supuestas fallas técnicas, Andrés Tobón, concejal de Medellín, pidió a la ciudadanía denunciar para tomar sanciones.

“Para que Airbnb sancione esas cancelaciones injustificadas, para que también por supuesto logremos que la superintendencia de Industria y Comercio sancione a quienes están violando los derechos de los consumidores. No tiene ningún sentido”, indicó el concejal.

Según cifras de la Secretaría de Turismo, los conciertos de Bad Bunny dejarán una derrama económica para la ciudad superior a los 36 millones de dólares, con una asistencia de más de 120.000 personas.