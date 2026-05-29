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29 may 2026 Actualizado 18:32

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Medellín

Lotería de Medellín celebra 95 años como la más vendida y premiada de Colombia

Durante 2025, la venta de lotería tradicional alcanzó los $177.013 millones

Celebración de los 95 años de La Lotería de Medellín. Foto: Caracol Radio Medellín

Celebración de los 95 años de La Lotería de Medellín. Foto: Caracol Radio Medellín

Celebración de los 95 años de La Lotería de Medellín. Foto: Caracol Radio Medellín

Martín Díaz Rubio

Medellín
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Medellín, Antioquia

La Lotería de Medellín celebra sus 95 años. Durante su trayectoria, se ha consolidado por su liderazgo, innovación, certificaciones de transparencia y por ofrecer el mayor plan de premios del país.

De igual forma, se destaca como un gran aliado de las causas sociales y por su apoyo al deporte. Su compromiso se extiende tanto a sus clientes como a sus colaboradores, reflejado en los beneficios que ofrece especialmente a los loteros más vulnerables.

Bajo el nombre de Lotería de Beneficencia y Asistencia Pública, la entidad fue creada hace 95 años con un claro propósito social: generar recursos para el bienestar de la población.

Actualmente, su apuesta más importante está en la tecnología, con el proyecto Raspa&Listo virtual, manteniendo su característica principal: contribuir al bienestar social. Es importante mencionar que parte de las ventas de la Lotería de Medellín se destina a la salud.

En materia de premios, en su sorteo ordinario (que se realiza todos los viernes a las 11:00 p.m.), la entidad ofrece un plan de premios de $42.000 millones, con un retorno al apostador cercano a los $800 por cada $1.000 apostados. Por su parte, en el sorteo extraordinario cuenta con un plan de premios de $75.000 millones, que representa un retorno al apostador de $1.000 por cada $1.000 apostados.

Más información

Néstor Fernando Zuluaga, gerente de la Lotería de Medellín, resaltó: “La Lotería de Medellín es patrimonio de todos los antioqueños, y se destaca porque es la que más vende, porque es la más innovadora, porque tiene el plan de premios más grande del mercado y porque cuenta con procesos claramente certificados”.

Durante 2025, la entidad registró cifras históricas en sus principales líneas de negocio. La venta de lotería tradicional alcanzó los $177.013 millones, consolidándola como la número uno en ventas en Colombia. Asimismo, las apuestas permanentes en Antioquia superaron los $596.123 millones, posicionando al departamento como líder nacional en ventas de chance.

Hoy, la entidad avanza en su estrategia de transformación digital mediante el fortalecimiento de Lottired y la incorporación de nuevos canales tecnológicos, con el propósito de ampliar el acceso seguro y legal a sus productos oficiales.

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