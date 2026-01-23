Planes focalizados contra el hurto de automotores dejan capturas y recuperación de vehículos

Antioquia

En desarrollo de planes focalizados para contrarrestar el hurto de automotores, la Policía Nacional en Antioquia adelantó acciones operativas en diferentes municipios del departamento, a través de la Unidad Básica de Policía Judicial de la Seccional de Tránsito y Transporte.

En el Valle de Aburrá

Las intervenciones se concentraron estratégicamente en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, donde se realizaron controles y verificaciones que permitieron dos capturas en flagrancia, así como la recuperación de vehículos, motocicletas y autopartes, impactando directamente redes dedicadas a este delito.

El coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante del Departamento de Policía Antioquia, explicó que estas acciones hacen parte de una estrategia focalizada para afectar las estructuras responsables del hurto de automotores en el departamento.

Suroeste antioqueño

En el municipio de Amagá, los operativos permitieron la captura de una persona y la recuperación de dos motocicletas.

De igual forma, en el Área Metropolitana de Medellín se logró la captura de otro individuo, la recuperación de cinco vehículos, cuatro motocicletas y la incautación de un motor de camión que era utilizado como autoparte ilegal.

Según el balance entregado por la Policía, los resultados operativos dejaron dos capturas en flagrancia, cinco vehículos recuperados, cuatro motocicletas recuperadas y un motor de camión recuperado como autoparte.

Las autoridades reiteraron que continuarán intensificando las acciones de control e investigación para prevenir el hurto de automotores y proteger el patrimonio económico.