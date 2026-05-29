14 mil militares tienen dispuesta Séptima División en su jurisdicción

Antioquia

La Séptima División del Ejército, con sede en Medellín, informó que tiene listo el Plan Democracia en su jurisdicción, es decir, los departamentos Antioquia, Córdoba, Chocó y algunas zonas de Puerto Boyacá, en Boyacá. Para estos territorios se dispuso de 14 mil militares que garantizarán la seguridad en 915 puestos. La entidad castrense manifestó que la seguridad también es en ejes viales.

Para coordinar acciones, activaron un Puesto de Mando Unificado con las diferentes autoridades. Además, se recuerda que la ley seca estará vigente entre las 6 p. m. del sábado 30 de mayo hasta las 12 p. m. del 1 de junio para prevenir alteraciones del orden público, asegurar la transparencia electoral y proteger los derechos de los votantes, en todo el territorio nacional.

“Prevenir alteraciones del orden, asegurar la transparencia electoral y proteger los derechos de los votantes, en todo el territorio nacional”, manifestó el general Eduardo Alberto Arias Rojas, comandante de la Séptima División del Ejército.

Por ahora, las autoridades están activadas para evitar acciones que impidan el normal desarrollo de la actividad electoral.