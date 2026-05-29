Envigado iniciará fase pedagógica de nuevas fotomultas en la avenida Regional

Envigado, Antioquia

La Alcaldía de Envigado anunció que entre el 1 y el 30 de junio de 2026 entrará en funcionamiento la fase pedagógica de dos nuevos sistemas de fotodetección instalados sobre la avenida Regional, como parte de la estrategia de seguridad vial “En Envigado nos mueve tu vida”.

Durante este primer mes, las cámaras ubicadas a la altura de Sofasa Renault y Viva Envigado registrarán infracciones relacionadas con exceso de velocidad, falta de SOAT vigente y ausencia de revisión técnico-mecánica. Sin embargo, los conductores detectados incumpliendo las normas no recibirán multas económicas ni deberán realizar trámites sancionatorios.

En lugar de ello, los ciudadanos serán notificados mediante correo electrónico o mensaje de texto y podrán consultar un documento identificado como “Comparendo Pedagógico”, que tendrá únicamente fines informativos y preventivos.

Desde julio comenzarán las sanciones

La administración municipal informó que la etapa sancionatoria iniciará el 1 de julio en estos mismos puntos de control.

Uno de los principales objetivos de la medida es reducir el exceso de velocidad en este corredor, donde el límite permitido es de 80 kilómetros por hora y donde las autoridades han identificado una alta accidentalidad durante los últimos años.

Las cámaras hacen parte de un plan más amplio de fotodetección que también contempla otros cinco puntos de control en el corredor de Las Palmas, cuya implementación avanzará de manera gradual.

Más de 1.300 accidentes en ocho años

La decisión se sustenta en las cifras de siniestralidad registradas en la avenida Regional dentro de la jurisdicción de Envigado.

Según datos oficiales, entre 2018 y 2025 se reportaron 1.301 siniestros viales, que dejaron un saldo de 46 personas fallecidas y 1.695 lesionadas.

Solo entre enero y abril de este año ya se contabilizan 113 accidentes, con tres víctimas fatales y 148 personas heridas.

La Alcaldía señaló que los nuevos sistemas de fotodetección estarán acompañados por controles presenciales de agentes de tránsito y campañas pedagógicas enfocadas en reducir conductas de riesgo como el exceso de velocidad, la conducción imprudente y otras infracciones recurrentes.