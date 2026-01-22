Concierto de Bad Bunny en Medellín: SIC alerta a alojamientos por cancelaciones de reservas 

Ante la llegada masiva de visitantes a Medellín por el concierto del artista internacional Bad Bunny que se realizará este fin de semana, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) detectó que algunos prestadores de servicios turísticos, en especial quienes ofrecen alojamiento, están cancelando reservas que ya habían sido confirmadas con los viajeros con el fin de ofrecer esos mismos espacios a precios más altos, aprovechando el aumento de la demanda.

Lea también: Bad Bunny en Medellín: Recomendaciones, posible setlist e invitados

La SIC señaló que este tipo de prácticas no están permitidas, afirmando que todos los prestadores de alojamiento turístico, incluidos los apartamentos y viviendas turísticas, tienen la obligación legal de respetar las condiciones que ofrecieron y que fueron aceptadas por los consumidores al momento de hacer la reserva.

De hecho, la entidad afirmó que quienes cancelan esas reservas de forma unilateral se puede enfrentar a multas de más 2.000 millones de pesos por violar derechos de los consumidores .

“Existe la obligación de respetar los términos ofrecidos y pactados con los turistas y/o consumidores, so pena de incurrir en distintas infracciones que podrían ser sancionadas hasta con dos mil salarios mínimos legales mensuales vigentes”, señaló la entidad de vigilancia en un comunicado.

Le puede interesar: Medellín habilitó líneas para denunciar abusos durante conciertos de Bad Bunny y Colombiatex

Asimismo, la Superintendencia recordó que la ley protege al turista, lo que quiere decir que si un alojamiento no cumple con la reserva pactada, el consumidor tiene derecho a escoger entre recibir otro servicio de igual calidad o recuperar el dinero pagado, ya sea mediante reembolso o compensación, tal como lo establece la Ley General de Turismo.

La entidad también hizo un llamado a los ciudadanos para que denuncien estos casos y todas las quejas pueden presentarse a través del formulario de PQRSF en la página web de la SIC. Allí es fundamental que los usuarios describan los hechos y adjuntar las pruebas del caso.

La confianza de los viajeros con respecto a cumplir lo prometido, y más en una época de alta demanda, es una obligación legal.

Incluso esto puede afectar la reputación de Medellín como destino turístico, así que las SIC asegura encargarse de conservar la tranquilidad del sector turístico, teniendo en cuenta su importancia estratégica en el país.

Escuche Caracol Radio EN VIVO: