Calendario inscripciones SENA 2026: Lista de cursos GRATIS técnicos y tecnólogos, así puede aplicar

Este nuevo inicio de año 2026, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), sigue otorgando la oportunidad a los colombianos de estudiar de manera gratuita, por medio de distintos métodos educativos y estrategias de trabajo.

Frente a esto, la entidad resaltar que para este año los programas de formación seguirán estando disponibles tanto en modalidad presencial como virtual, lo que permite que más personas puedan estudiar sin importar dónde se encuentren o cuánto tiempo tengan disponible.

¿Cuándo abren convocatorias para el SENA 2026?

De acuerdo con calendario de inscripciones de este 2026 del Servicio Nacional de Aprendizaje, la primera oferta educativa estará activa entre el jueves 15 y domingo 25 de enero. Por lo tanto, si usted se encuentra interesado en aplicar, recuerde que solo lo puede hacer en este plazo y en la página oficial de la entidad, evite caer en estafas.

Se entiende que el calendario de inicio de estudios de SENA para este 2026 es desde 29 de enero y el 14 de abril, cabe resaltar que, dichas fechas están a disposición de cambios, esto dependiendo el programa y factores como lo son la disponibilidad de cupos.

Calendario 2026 del SENA

Publicación de la oferta educativa: 15 al 25 de enero de 2026

15 al 25 de enero de 2026 Alistamiento para el primer trimestre: 26 al 28 de enero

26 al 28 de enero Inicio del primer trimestre académico: 29 de enero al 14 de abril de 2026

Alistamiento para el segundo trimestre: 15 al 17 de abril

15 al 17 de abril Segundo trimestre académico: 20 de abril al 6 de julio de 2026

20 de abril al 6 de julio de 2026 Alistamiento para el tercer trimestre : 7 al 9 de julio

: 7 al 9 de julio Tercer trimestre académico: 10 de julio al 23 de septiembre de 2026

10 de julio al 23 de septiembre de 2026 Alistamiento para el cuarto trimestre: 24, 25 y 28 de septiembre

24, 25 y 28 de septiembre Cuarto trimestre académico: 29 de septiembre al 12 de diciembre de 2026

29 de septiembre al 12 de diciembre de 2026 Evaluación de la vigencia: 14 y 15 de diciembre de 2026

¿Qué cursos hay en el SENA para este 2026?

Carpintería.

Carpintería de Aluminio.

Carpintería Metálica.

Catastro Multipropósito .

. Cervecería Artesanal.

Chocolatería.

Cocina.

Comercialización de Alimentos.

Decoración de espacios interiores.

Desarrollo creativo de productos para la industria.

Desarrollo de Componentes Mecánicos.

Dibujo arquitectónico.

Dibujo mecánico.

Apoyo administrativo en salud.

Aseguramiento de la calidad del café en la finca.

Aseguramiento Metrológico Industrial.

Asesoría Comercial.

Asistencia en Organización de archivos.

Asistencia para la Inteligencia Empresarial.

Barismo.

Bisutería Artesanal.

Ebanistería.

Ejecución de la Danza.

Elaboración de Audiovisuales.

Impresión Digital.

Actividad Física.

Agente de Tránsito y Transporte.

Agricultura de Precisión.

Agrobiotecnología.

Agroindustria Alimentaria.

Agroindustria Panelera.

Agrotrónica.

Alistamiento de Laboratorios de Análisis y Ensayos para la Industria.

Alistamiento de Laboratorios de Microbiología y Biotecnología.

Almacenamiento, Empaque y Embalaje de Objetos.

Análisis de Glosa y Cartera de Cuentas Médicas.

Análisis y desarrollo de Software.

Animación 3D.

Aplicación de procedimientos de laboratorio Químico.

¿Como inscribirse a los cursos de Sena?