Universidad del Rosario se suma a programa que financia universidad a estudiantes de estratos 2,3, 4

EDUCACIÓN

La Universidad del Rosario se unió a Fondo Futuro, un modelo de financiación educativa en alianza con la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), EAFIT, CES, EIA y la Universidad de Medellín.

La convocatoria abrió 300 nuevos cupos para el semestre 2026-2, dirigidos principalmente a estudiantes de estratos 2, 3 y 4 que enfrentan barreras económicas para iniciar o continuar sus estudios universitarios. Según las universidades aliadas, el programa ya beneficia a 242 familias colombianas.

El programa prevee convertirse en una alternativa frente a las dificultades de acceso a créditos tradicionales para educación superior y ampliar las oportunidades de ingreso y permanencia universitaria en distintas regiones del país.

De acuerdo con Fondo Futuro, aunque la cobertura en educación superior en Colombia ronda el 54 %, cerca de uno de cada dos jóvenes no logra ingresar a la universidad y entre el 35 % y el 45 % abandona sus estudios durante los primeros semestres, principalmente por razones económicas.

En ese sentido, la Universidad del Rosario con la union contempla fortalecer la presencia del programa en Bogotá y ampliar las oportunidades para estudiantes de distintas regiones del país.

“Sin duda, la educación es el camino más poderoso para transformar vidas y cerrar brechas sociales”, afirmó Ana Isabel Gómez Córdoba, rectora de la Universidad del Rosario, al destacar que el objetivo es ampliar las oportunidades de acceso y permanencia en la educación superior.

¿Cómo funciona Fondo Futuro?

El credito permite financiar hasta el 100 % del valor de la matrícula en las universidades aliadas. Durante la carrera, el estudiante paga únicamente una parte del costo equivalente al 30 %, mientras que el 70 % restante comienza a pagarse una vez finaliza sus estudios.

Además, el programa no genera intereses durante el periodo académico y permite plazos de pago de largo plazo tras la graduación.