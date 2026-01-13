¿Quiere estudiar en España? Hay más de 700 becas en 2026, con pasajes, matrícula y viáticos. Getty Images

Hoy más que nunca, la posibilidad de estudiar en el exterior y perfeccionar el portafolio académico es una realidad para miles de profesionales y estudiantes de Colombia y toda América Latina.

Estas nuevas oportunidades se deben en parte gracias a los esquemas de cooperación internacional con gobiernos extranjeros. Tal es el caso de la Fundación Carolina, una entidad financiación púbico privada que apoya la movilidad de estudiantes iberoamericanos hacia las mejores universidades españolas.

La prestigiosa entidad publicó su oferta de becas para estudiantes de Colombia que quieran realizar sus estudios de posgrado en la península ibérica, con atractivas ayudas monetarias para garantizar el sostenimiento. Esto es lo lo que necesita saber.

Becas Fundación Carolina 2026

La Fundación Carolina anunció la apertura de su convocatoria correspondiente al curso académico 2026-2027, con un total de 736 becas en diferentes áreas del conocimiento. Se trata de 203 programas académicos alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), planteados por la ONU.

La convocatoria otorga los siguientes tipos de becas:

228 becas de posgrado

120 becas de doctorado y estancias costas postdoctorales

114 renovaciones de becas de doctorado

24 becas de movilidad de profesorado

250 becas de estudios institucionales

En el portal de la Fundación Carolina podrá encontrar información específica sobre cada uno de los programas ofertados, incluyendo los requisitos individuales y la dotación económica.

Tenga en en cuenta que cada programa tiene sus propias características, pero la mayoría incluyen apoyos económicos para tiquetes de avión, matrículas, seguro médico y, en algunos casos, alojamiento y manutención.

🚀 ¡Abierta la convocatoria de becas 2026–2027 de Fundación Carolina!



🎓 736 becas en todas las áreas de conocimiento

📚 Posgrado, doctorado, movilidad e investigación



¿Hasta cuándo está abierta la convocatoria?

La convocatoria de becas de posgrado de la Fundación Carolina para la vigencia 2026-2027 tiene los siguientes pasos para los solicitantes:

Posgrado y estudios institucionales: del 12 de enero al 2 de marzo de 2026, el 18 de febrero de 2026.

del 12 de enero al 2 de marzo de 2026, el 18 de febrero de 2026. Doctorado, estancias cortas y movilidad: del 12 de enero al 9 de abril de 2026.

Cabe destacar que las inscripciones para el programa de la Escuela Complutense de Verano (ECV) finalizan el 18 de febrero de 2026.

¿Cómo inscribirse?

Las inscripciones en cada uno de los programas de becas ofertados por la Fundación Carolina deben hacerse de manera virtual, siguiendo estos pasos: