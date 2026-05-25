Rector de la Universidad Pedagógica denuncia ante Fiscalía señalamientos de terrorismo contra la UPN

Educación

Según la denuncia presentada por el rector Helberth Choachí, ambos habrían realizado publicaciones en redes sociales en las que relacionaban a la universidad, a sus directivas y al movimiento estudiantil con “vandalismo” y “terrorismo”.

La institución aseguró que estos señalamientos generaron un ambiente de estigmatización contra la comunidad universitaria y advierte que, días después de las publicaciones, apareció un panfleto amenazante con nombres propios de estidiantes y del rector dentro del campus firmado presuntamente por un grupo paramilitar.

El caso reabrió el debate sobre la tensión que atraviesan varias universidades públicas del país alrededor de las movilizaciones estudiantiles, la seguridad dentro de los campus y el impacto de los discursos políticos y publicaciones en redes sociales contra sectores universitarios.

¿Por qué la Universidad Pedagógica denunció ante la Fiscalía?

De acuerdo con la Universidad Pedagógica, las publicaciones surgieron durante las movilizaciones estudiantiles realizadas a comienzos de mayo, luego de denuncias por presuntas agresiones contra estudiantes en estaciones de TransMilenio y reclamos relacionados con la tarifa diferencial para universitarios.

En su momento, cabe recorda que, el rector Helberth Choachí también denunció presuntos excesos por parte de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) contra estudiantes y miembros de su equipo de trabajo, además de advertir sobre estigmatización contra la comunidad universitaria.

En el documento donde se informa la denuncia y el objtivo de la misma, la universidad señala que uno de los denunciados habría promovido discursos de odio contra sectores que califica como “mamertos”, “comunistas”, “vándalos” o “terroristas”, y advierte sobre un posible escalamiento de la violencia contra estudiantes y sectores universitarios.

La institución también confirmó que realizó consultas ante la mesa de diálogo socio-jurídica que adelanta el Gobierno Nacional con el grupo armado mencionado en el panfleto, con el objetivo de establecer si las amenazas tendrían relación con esa organización.

Un debate que escala más allá de la Universidad Pedagógica

La controversia también encendió un debate alrededor de los límites entre la crítica política, la libertad de expresión y la estigmatización contra universidades públicas y movimientos estudiantiles.

En medio de la polémica, organizaciones sociales, redes académicas internacionales y distintos sectores políticos expresaron respaldo a la Universidad Pedagógica y pidieron evitar discursos que puedan incrementar el riesgo para estudiantes, profesores y directivas.

La Universidad Pedagógica pidió a la Fiscalía avanzar en las investigaciones y solicitó el retiro de las publicaciones señaladas en la denuncia.