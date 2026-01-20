Petro acusa a exalcalde de aliarse con Clan del Golfo para sabotear entrega de tierras en Necoclí

Necoclí, Antioquia

El presidente Gustavo Petro se sumó a los señalamientos contra el exalcalde de Necoclí y de su presunta alianza con el Clan del Golfo para sabotear la entrega de la hacienda Virgen del Cobre, un predio con una extensión de 1.143 hectáreas vinculado históricamente al paramilitarismo y el narcotráfico, que fue entregado recientemente por el Gobierno Nacional a 120 familias campesinas y víctimas del conflicto armado en el Urabá antioqueño.

La acusación fue hecha a través de una publicación en la red social X, luego de que el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) acusara al exmandatario local de promover la invasión ilegal del predio, pese a que la finca ya se encuentra extinguida de dominio y forma parte del proceso de reforma agraria.

Presuntos nexos de la invasión con el Clan del Golfo

Según Petro, la hacienda fue utilizada por alias “el Alemán”, exjefe paramilitar, como lugar de reuniones con el general (r) Rito Alejo del Río, donde, afirmó, se habría coordinado la violencia contra comunidades del pueblo del Urabá.

“El saboteó del exalcalde aliado a un grupo ilegal es inadmisible, y la policía tiene orden de hacer valer la acción del gobierno nacional en favor del campesinado. El clan del golfo dijo que en esa región empezaría un proceso de paz. La paz es devolver la tierra al campesinado y erradicar todos los cultivos de hoja de Coca del Chocó. Si así vamos, indudablemente el proceso está dañado”, detalla la publicación del presidente Gustavo Petro.

La controversia se intensificó tras la ocupación del predio por parte de cientos de personas, en una protesta liderada por víctimas y comunidades campesinas de Necoclí, un día después de la entrega. Los manifestantes denuncian presuntas irregularidades en la adjudicación de tierras, al asegurar que la ANT habría incluido beneficiarios de otros municipios del Urabá antioqueño, dejando por fuera a familias locales que llevan años solicitando acceso a la tierra.

Frente a estas reclamaciones, el presidente afirmó que a la comunidad de Necoclí se le debe garantizar que será beneficiaria del proceso, y sostuvo que existe coordinación con el actual alcalde para consolidar no solo una reforma agraria, sino también suelo urbano destinado a nuevos barrios en el municipio.

El exalcalde de Necoclí, Adalberto Gaona, anunció que interpondrá una denuncia penal por injuria y calumnia contra el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman por los señalamientos, asegurando que ponen en riesgo su vida y su integridad personal.