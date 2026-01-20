Daniel Quintero habla de persecución política tras anuncio de imputación a Juan David Palacio

Medellín, Antioquia

El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, aseguró que existe una persecución política tras el anuncio de la Fiscalía General de la Nación de solicitar medida de aseguramiento contra Juan David Palacio Cardona, exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) durante su administración, y de llevar a audiencia a otros exfuncionarios y contratistas vinculados a investigaciones por presunta corrupción.

“La persecución en Medellín es absurda. Mucha gente honorable e inocente perseguida de forma injusta. Mientras tanto impunidad completa con el Alcalde y el Gobernador”, afirmó Quintero, luego de conocerse el avance del proceso penal.

La decisión fue anunciada por la Fiscalía 40 Seccional de Administración Pública de Medellín, que investiga irregularidades en la contratación pública del AMVA durante el periodo 2020–2023.

Contratos bajo investigación y montos

De acuerdo con el ente acusador, los hechos investigados se relacionan con seis contratos celebrados entre 2020 y 2021, tramitados bajo la modalidad de contratación directa por “apoyo a la gestión”, pese a que —según la Fiscalía— incluían actividades y suministros no compatibles con esa causal excepcional.

Los contratos cuestionados superan los $18.656 millones y, según la investigación, habrían sido utilizados para favorecer intereses indebidos, en detrimento del interés general y del patrimonio público. La Fiscalía atribuye presuntos delitos de peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos.

El expediente señala que, como resultado del esquema investigado, se habría producido el apoderamiento irregular de al menos $2.481 millones, recursos que debían destinarse a gestión del riesgo y atención de emergencias en el Área Metropolitana.

Audiencia e imputados citados

La audiencia está programada para el 26 de enero de 2026 a las 3:00 p. m., ante un Juzgado con Función de Control de Garantías. Además de Juan David Palacio, la Fiscalía llevará a audiencia a Ana María Roldán Ortiz, subdirectora Ambiental del AMVA entre 21 de julio de 2020 y 18 de abril de 2021, y a Diana María Montoya Velilla, quien ocupó el mismo cargo desde 17 de abril de 2021 hasta enero de 2024 y actuó como ordenadora del gasto, rol considerado clave en la ejecución contractual cuestionada.

En el mismo proceso fue citado Juan Alberto Cardona Henao, contador del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, entidad vinculada a parte de los contratos bajo investigación.

Capturas previas y alcance del proceso

Por estos mismos hechos, la Fiscalía confirmó que ya se encuentran capturados Misael Cadavid Jaramillo, director del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, y María Yaneth Rúa García, profesional universitaria del AMVA. Para el ente acusador, estas actuaciones evidencian que no se trataría de hechos aislados, sino de una estructura organizada que habría operado durante varios años dentro de la administración metropolitana.

Con las nuevas imputaciones anunciadas, el proceso judicial alcanza a 55 personas vinculadas por presuntos hechos de corrupción relacionados con la administración del Área Metropolitana del Valle de Aburrá durante el gobierno de Daniel Quintero Calle, mientras avanza la definición de la situación jurídica de los implicados.