“No se dejen engañar”: Harman señala al exalcalde Adalberto Gaona por ocupación de predio en Urabá

AME5323. BOGOTÁ (COLOMBIA), 07/10/2024.- Fotografía del 1 de octubre de 2024 del director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman, hablando durante una entrevista con EFE, en Bogotá (Colombia). A pesar de que el Gobierno de Gustavo Petro ha avanzado más que otras administraciones en la deuda histórica del reparto de tierras, la meta de repartir 7 millones de hectáreas aún es lejana, aunque desde el Gobierno aseguran a EFE que el compromiso es cumplir. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda / Mauricio Dueñas Castañeda ( EFE )

El director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, pidió a la comunidad de Urabá “no dejarse engañar” frente a versiones sobre una supuesta llegada de personas externas a un predio en proceso de recuperación.

Según afirmó, actualmente se adelanta el desalojo de las pertenencias de una empresa que, de acuerdo con su declaración, ocupaba el terreno de manera indebida.

Lea también: ¿Cómo avanza el proceso de restitución de tierras en Colombia?

Harman aseguró que intervenir el predio en este momento afectaría el proceso institucional. “Intervenir en este momento lo único que asegura es ensuciar una diligencia para poderle entregar tierra a la gente”, señaló, al insistir en que la recuperación busca garantizar que el terreno retorne a víctimas y campesinos de la región de Urabá.

En su pronunciamiento, el funcionario señaló directamente a Adalberto Gaona, a quien identificó como exalcalde y afirmó que fue destituido hace 14 años por la Procuraduría.

“Sabemos que hay un señor, Adalberto Gaona, promoviendo la indebida ocupación de ese predio”, dijo, y agregó que, según su versión, estas acciones se estarían dando bajo el sometimiento de actores criminales que se mueven en la región.

El director de la ANT anunció que presentará denuncias ante la Fiscalía. “A ese señor lo denunciaré en la Fiscalía, de manera abierta, y que responda penalmente por los hechos”, afirmó. También confirmó la instalación de una mesa de diálogo esta misma semana con la Alcaldía de Necoclí para organizar la distribución del predio.

Le podría interesar: Hacienda Virgen del Cobre fue invadida tras polémica por entrega de tierras de la ANT en Necoclí

Finalmente, Harman expresó respaldo a la Policía Nacional y pidió que se identifique a quienes estarían promoviendo la ocupación. “Así no funciona la reforma agraria; para eso está el Comité Municipal de Reforma Agraria y los canales democráticos institucionales de nuestro Estado de derecho”, concluyó.