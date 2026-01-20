Denuncian que Alcaldía de Itagüí le apagó la luz del parque a evento del expresidente Uribe

Medellín, Antioquia

Representantes del Centro Democrático denunciaron que la Alcaldía de Itagüí habría apagado la luz del parque principal de ese municipio la noche del 19 de enero de 2026, cuando el expresidente Álvaro Uribe Vélez participaba en un evento de campaña junto a candidatos al Senado y la Cámara de Representantes por ese partido.

La denuncia se formula en medio de críticas al gobierno municipal, que es históricamente liderado por una facción del Partido Conservador Colombiano, del Senador Carlos Andrés Trujillo, y bajo la administración del alcalde Diego León Torres Sánchez, elegido para el periodo 2024–2027.

DEPLORABLE LA postura de la alcaldía. NI la luz nos prendieron en el parque de ITAGUI para escuchar a @AlvaroUribeVel ….. TRUQUILLOS POLÍTICOS del alcalde. RUINES. pic.twitter.com/30KP0Lyvcg — Andrés Guerra Hoyos (@andresguerraho) January 20, 2026

Críticas de congresistas del Centro Democrático

El senador y candidato a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Guerra, cuestionó el hecho durante el acto político y atribuyó la situación a una diferencia en el trato a líderes de oposición. “Si aquí estuviera presente y parado en esta tarima Gustavo Petro, o el senador Trujillo, o Cepeda, este parque estaría iluminado desde las seis de la tarde, pero como es **Álvaro Uribe y es la oposición, pues nos apagaron hasta la luz del parque principal y la oposición se para de frente”, expresó Guerra en sus declaraciones sobre el episodio.