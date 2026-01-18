Hacienda Virgen del Cobre fue invadida tras polémica por entrega de tierras de la ANT en Necoclí

Necoclí, Antioquia

Dos días después de que en Necoclí la Agencia Nacional de Tierras entregara la hacienda Virgen del Cobre, predio ligado al paramilitarismo, a 120 familias campesinas, víctimas del conflicto armado, fue invadida por cientos de habitantes.

La ocupación se produjo como una protesta por la inclusión de beneficiarios provenientes de otros municipios del Urabá antioqueño. Los manifestantes aseguran que la adjudicación dejó por fuera a familias locales que llevan años solicitando acceso a la tierra y que dependen de esta para su sustento. Por ello, exigen que el proceso priorice a los pobladores de Necoclí que más necesitan el terreno para desarrollar proyectos productivos.

Ante la situación, la Alcaldía de Necoclí convocó una reunión urgente con la Agencia Nacional de Tierras, autoridades municipales, Personería, Policía Nacional, representantes de asociaciones campesinas, comunidades indígenas y afrodescendientes, y el Comité Municipal de Reforma Agraria.

Según un comunicado oficial, durante el encuentro se lograron varios consensos, como el análisis de la dirección departamental de la ANT en reemplazar a la asociación proveniente de Chigorodó por una del municipio de Necoclí, siempre y cuando se garantice el retiro de las personas que actualmente ocupan el predio de manera irregular.

El Comité Municipal de Reforma Agraria hizo un llamado a quienes permanecen en la hacienda para que realicen un desalojo voluntario, con el fin de evitar contratiempos en el proceso de entrega de tierras y permitir que más familias con vocación agrícola puedan beneficiarse. También aclaró que la hacienda Virgen del Cobre no es el único predio destinado a la reforma agraria en el municipio.

A este panorama se suma la alerta de las autoridades tras conocerse un comunicado atribuido al Clan del Golfo, en el que el grupo armado ilegal señala que el procedimiento se ha realizado de manera desorganizada y sin el debido proceso. “La ANT y otras personalidades están promoviendo que se invada la tierra, lo que sin duda repercutirá en el orden público de la zona”, señala el mensaje.

Sobre la hacienda

La hacienda tiene una extensión de 1.143 hectáreas, el cual durante décadas estuvo vinculado al narcotráfico y al control armado ilegal en el Urabá antioqueño. El predio perteneció a José Antonio Ocampo Obando, alias Pelusa, y fue utilizado como punto estratégico para reuniones de jefes paramilitares y para el control territorial sobre la vía que conecta a Necoclí con el resto de la región.

Tras un proceso de extinción de dominio que se concretó en 2023, la hacienda pasó a manos del Estado. En el mismo procedimiento, también fueron recuperados otros cuatro predios conocidos como Mariancel, con una extensión total de 164 hectáreas, vinculados a estructuras del Clan del Golfo.