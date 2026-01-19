Exalcalde de Necoclí denunciará a director de la ANT por acusarlo de promover invasión de predio

Necoclí, Antioquia

El exalcalde de Necoclí, Adalberto Gaona, anunció que interpondrá una denuncia penal por injuria y calumnia contra el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, luego de que este lo señalara de promover la invasión ilegal de la hacienda Virgen del Cobre y de presuntamente actuar bajo el sometimiento de grupos criminales.

El exmandatario rechazó las acusaciones y aseguró que los señalamientos hechos por el funcionario ponen en riesgo su vida y su integridad personal.

“Doctor Felipe, usted está haciendo injuria y calumnia y eso lo castiga la ley. Denúnciame porque también tengo la evidencia para denunciarlo y usted me tiene que demostrar que hago parte de estas estructuras criminales”, señala el alcalde en el video compartido en redes sociales.

Invasión en la hacienda Virgen del Cobre

La controversia se da tras la ocupación de un predio por parte de cientos de personas, en una protesta liderada por víctimas y comunidades campesinas de Necoclí. Los manifestantes reclaman presuntas irregularidades en la adjudicación de tierras, al asegurar que la ANT habría incluido beneficiarios de otros municipios del Urabá antioqueño, dejando por fuera a familias locales que llevan años solicitando acceso a la tierra.

Por su parte, el director de la ANT, Felipe Harman, pidió a la comunidad que “no dejarse engañar” frente a versiones sobre una supuesta llegada de personas externas al predio. Explicó que actualmente se adelanta el retiro de las pertenencias de una empresa que ocupaba el terreno de manera indebida, y advirtió que intervenir el lugar en este momento podría afectar el proceso institucional de recuperación.

Harman aseguró que intervenir el predio en este momento afectaría el proceso institucional.“Intervenir en este momento lo único que asegura es ensuciar una diligencia para poderle entregar tierra a la gente”, señaló, al insistir en que la recuperación busca garantizar que el terreno retorne a víctimas y campesinos de la región de Urabá.

El director de la ANT señaló directamente a Gaona como presunto promotor de la ocupación y anunció que presentará denuncias ante la Fiscalía General de la Nación. Además, confirmó que esta semana se instalará una mesa de diálogo con la Alcaldía de Necoclí para organizar la distribución del predio.