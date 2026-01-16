El Estado recupera en Necoclí una hacienda clave del entramado paramilitar en Urabá

Antioquia

La hacienda Virgen del Cobre, uno de los predios más representativos del paramilitarismo en Antioquia, fue recuperada por el Estado en el municipio de Necoclí.

La Agencia Nacional de Tierras realizó la aprehensión material del inmueble, de 1.143 hectáreas, que durante décadas estuvo vinculado al narcotráfico y al control armado ilegal en el Urabá antioqueño.

El predio perteneció a José Antonio Ocampo Obando, alias Pelusa, y fue utilizado como punto estratégico para reuniones entre jefes paramilitares y como centro de control territorial sobre la vía que conecta a Necoclí con el resto del Urabá.

Tras un proceso de extinción de dominio que se concretó en 2023, la hacienda pasó finalmente a manos del Estado.

En el mismo procedimiento, también fueron recuperados otros cuatro predios conocidos como Mariancel, con una extensión de 164 hectáreas, vinculados a estructuras del Clan del Golfo.

Hectáreas recuperadas

En total, el Estado recuperó 1.308 hectáreas en Necoclí, que permanecían ocupadas irregularmente por privados.

Las tierras fueron entregadas a 120 familias campesinas víctimas del conflicto armado, pertenecientes a tres organizaciones sociales de la subregión.

Para las comunidades beneficiarias, la recuperación del predio representa el cierre de un ciclo de despojo y violencia.

Hablan quienes reciben las tierras

Alicia Ramos Pacheco, representante de la Asociación Tierra y Vida y sobreviviente del conflicto en el norte de Urabá, aseguró que la entrega de la hacienda marca un punto de quiebre para las víctimas campesinas.

“Fuimos perseguidos y exterminados por luchar por la tierra; hoy recuperamos no solo un predio, sino la posibilidad de sembrar comida y construir paz”, señaló.

Las organizaciones anunciaron que iniciarán procesos de organización comunitaria para desarrollar proyectos productivos y alternativas como el ecoturismo, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad económica del predio y el arraigo de las familias campesinas en el territorio.