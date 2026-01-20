Personeros de Boyacá convocan protesta por grave crisis en la prestación de servicios de salud

La agudización de la crisis en la prestación de los servicios de salud en Boyacá llevó a los personeros municipales del departamento a convocar una jornada de protesta para exigir soluciones urgentes. Así lo confirmó Iván Leonardo Rodríguez Orozco, personero de Santa Rosa de Viterbo y presidente de la Asociación de Personeros de Boyacá (ASOPERBOY), en exclusiva para Caracol Radio.

Rodríguez advirtió que la situación se viene deteriorando desde diciembre y afecta de manera especial a los pacientes crónicos. «...La crisis de salud en el departamento de Boyacá desde el mes de diciembre ha venido agravándose, sobre todo con los pacientes crónicos...», señaló, al explicar que la falta de atención y de medicamentos está poniendo en riesgo la vida de cientos de personas.

Uno de los puntos más críticos, según el personero, es el desabastecimiento de medicamentos por parte de Discolmeds, operador que atiende no solo a la Nueva EPS sino a varias aseguradoras del departamento. «...Discolmeds viene presentando una crisis de desabastecimiento de medicamentos, lo cual ha llevado a una situación crónica de la salud del departamento...», afirmó, agregando que hay usuarios que llevan meses esperando tratamientos y citas médicas.

Rodríguez aclaró que la protesta no está dirigida únicamente contra una EPS o un operador específico, sino contra todo el sistema de salud. «...Tenemos pacientes que venían esperando desde hace seis, ocho meses y hasta un año sus citas, y en los primeros días de este año se han venido cancelando servicios por temas administrativos...», denunció, señalando que esta situación se repite en múltiples municipios.

El presidente de ASOPERBOY también cuestionó la respuesta de las entidades nacionales encargadas de vigilar el sistema. «...Esta crisis está sobrediagnosticada, pero entidades como el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud se han hecho los oídos sordos...», dijo, al tiempo que criticó el incumplimiento de fallos de tutela e incidentes de desacato emitidos para proteger a los pacientes.

En ese sentido, fue enfático en que el problema no es el aumento de la carga laboral para las personerías, sino el impacto directo sobre la vida de los ciudadanos. «...Lo que nos molesta es que literalmente a los pacientes crónicos los están matando y no hay una atención efectiva por parte de la CPS...», afirmó, al advertir que las órdenes judiciales siguen sin cumplirse.

La jornada de protesta se realizará este viernes 23 de enero en Tunja, frente a las instalaciones de Discolmeds, principal proveedor de medicamentos en el departamento. «...Hacemos una invitación a todas las asociaciones y veedurías en salud para que se unan a esta marcha, con el fin de visibilizar la situación que padecen más del 80 % de los pacientes de Boyacá...», concluyó Rodríguez, reiterando que la movilización busca proteger el derecho fundamental a la salud y a la vida de los boyacenses.

Este es el comunicado de los personeros de Boyacá: