MinSalud admite fallas en entrega de medicamentos de Nueva EPS y anuncia diálogos con Colsubsidio

SALUD

En diálogo con 6AM W de Caracol Radio, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, reconoció problemas en la entrega de medicamentos a usuarios de la Nueva EPS en el país, especialmente en ciudades como Bogotá.

En ese sentido, el jefe de la cartera, aseguró que el Gobierno ya adelanta gestiones para que Colsubsidio vuelva a prestar el servicio como gestor farmacéutico.

Durante una entrevista en Caracol Radio, el ministro explicó que las dificultades se originaron tras la salida de un operador clave en la dispensación de medicamentos.

“Sale un operador importante que venía suministrando medicamentos. Ellos tenían sus propias droguerías y venían dándole el servicio a la Nueva EPS”, afirmó Jaramillo, en referencia a Colsubsidio.

Según el ministro, el cambio afectó la continuidad en la atención a los pacientes y obligó al Ministerio a intervenir.

“Con la doctora Muñiga y con el director de la EPS estaremos hoy a las once de la mañana hablando con Colsubsidio, porque consideramos que es importante que vuelva a prestar ese servicio”, señaló.

Jaramillo indicó que el objetivo es evitar que la atención quede concentrada en un solo proveedor.

“No podemos depender de un solo gestor farmacéutico. Debemos tener varios gestores para que de ninguna manera se les incumpla a las personas”, dijo.

Asimismo, el ministro rechazó que la crisis de la Nueva EPS obedezca a falta de presupuesto por parte del Gobierno Nacional y aseguró que las EPS están recibiendo los recursos completos y de manera anticipada.

“Las EPS están recibiendo los dineros adecuadamente y en forma anticipada. Cuando termina un mes ya se les ha pagado totalmente”, sostuvo.

Agregó Jaramillo que en 2026 el sistema recibió un incremento significativo en la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

“Este año ha habido un aumento del 16,49 % en la UPC. El tema no son recursos, el tema es que los interventores deben cumplir como deben cumplir”, afirmó.

El ministro también marcó distancia frente a las decisiones administrativas tomadas dentro de la Nueva EPS. Explicó que “ni yo nombro al superintendente, ni tengo que ver con los interventores de salud en las EPS”,