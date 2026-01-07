Personal médico de IPS Medicuc en Pamplona protesta por falta de pagos
Denuncian deudas salariales con más de 130 trabajadores
Norte de Santander.
El personal médico de la IPS Medicuc, en el municipio de Pamplona, continúa sumándose a la jornada de protesta que se adelanta por las deudas que, según denuncian, mantiene esta entidad con sus trabajadores.
Uno de los empleados, quien pidió reserva de su identidad, aseguró a Caracol Radio.
“Somos 130 personas que trabajamos en Medicuc y los sueldos que se nos deben son octubre, noviembre y diciembre. Queremos que la empresa se apersone de la deuda que tiene con nosotros. No son tres pesos, son tres salarios mínimos, y nosotros no trabajamos para que nos vean, sino porque necesitamos vivir”.
Debido al cese de actividades, los manifestantes advierten que la atención a los pacientes se ha visto afectada, quedando en algunos casos en manos de personal que no cuenta con el conocimiento necesario.
“Los familiares terminan siendo responsables del paciente porque nosotros, como trabajadores, ya no damos más. Llegamos al punto del cese de actividades para que se den cuenta de que también somos seres humanos. Son tres meses sin pago y tenemos arriendo, hijos que entran a estudiar y muchas otras obligaciones”, agregó.
Los trabajadores también alertaron que esta misma entidad estaría adeudando salarios a cerca de 400 empleados en Cúcuta, donde igualmente se adelantan jornadas de protesta por la falta de pagos.
Finalmente, el personal médico denunció que, tras iniciar las manifestaciones, habrían recibido advertencias de posibles represalias por parte de la empresa.
“Aquí han ocurrido muchas cosas, pero a veces es mejor callar. Cuando uno habla, todo el mundo se le viene encima y se gana enemigos, por eso muchos prefieren quedarse en silencio”, concluyó el trabajador.