El nuevo nombre detrás del Pozo de Donato: así llegó un ciudadano belga al contrato más cuestionado

Durante una rueda de prensa realizada en abril, el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Tunja, Sergio Armando Tolosa, se refirió a la controversia que rodea al Pozo de Donato, luego de que la Contraloría advirtiera un posible detrimento patrimonial superior a los mil millones de pesos relacionado con el manejo histórico del inmueble. En esa oportunidad explicó que encontró un contrato renovado automáticamente hasta 2031, anunció un acuerdo para restituir el bien a la UPTC en 2027 y confirmó que el canon de arrendamiento fue incrementado a 17 millones de pesos mensuales.

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Sin embargo, durante esa intervención pública no hizo referencia a un documento firmado semanas antes. Se trata del Otrosí No. 3, suscrito el 30 de marzo de 2026, mediante el cual la Cámara de Comercio aceptó la cesión del contrato a favor del ciudadano belga Pierre Yvan Sylvain Lecomte, quien desde entonces figura como nuevo arrendatario del Pozo de Donato.

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Lecomte es conocido en Tunja por actividades empresariales relacionadas con el sector gastronómico, como el de los crepes, que coincide con lo que arroja el RUES sobre ser representante legal de OUI Sumerce. No obstante, en una consulta realizada en la Superintendencia de Notariado y Registro no encontramos inmuebles asociados a la cédula de extranjería consultada.

Aunque ello no permite concluir la inexistencia de patrimonio o capacidad económica, sí plantea un interrogante sobre los requisitos que acreditó ante la Cámara de Comercio para asumir un contrato que hoy exige el pago de 17 millones de pesos mensuales y que se encuentra vinculado a un inmueble cuya administración ha sido objeto de observaciones por parte de la Contraloría.

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La principal pregunta que surge ahora es cuáles fueron los estudios, soportes financieros o garantías que evaluó la Cámara de Comercio antes de aprobar la cesión del contrato a un nuevo operador. Hasta el momento, la entidad no ha entregado una respuesta específica sobre ese aspecto.

Caracol Radio Boyacá consultó al presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Tunja, Sergio Armando Tolosa, sobre la cesión contractual a favor del ciudadano belga Pierre Yvan Sylvain Lecomte y sobre el Otrosí No. 3 firmado el pasado 30 de marzo de 2026.

El nuevo nombre detrás del Pozo de Donato: así llegó un ciudadano belga al contrato más cuestionado de Tunja Ampliar El nuevo nombre detrás del Pozo de Donato: así llegó un ciudadano belga al contrato más cuestionado de Tunja Cerrar

Inicialmente, el directivo señaló que la entidad se encontraba organizando varios temas institucionales y que posteriormente hablaría con los medios sobre distintos asuntos de la Cámara. Posteriormente, al ser informado de que esta publicación abordaría específicamente la cesión del contrato del Pozo de Donato y la llegada del nuevo arrendatario, Tolosa no entregó una respuesta adicional sobre el tema.