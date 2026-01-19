“Los ricos también lloran”: ministro Jaramillo desata polémica por crisis en hospital de Itagüí

SALUD

En 6am W de Caracol Radio se conectó el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo para responder a los cuestionamientos sobre la finaciación del sistema y las quejas de los pacientes por la atención en algunas prestadoras en salud como la NUEVA EPS.

En medio de la entrevista, el ministro respondió a la crisis financiera del Hospital San Rafael de Itagüí, luego de que su gerente, Luis Fernando Arroyave, rompiera en llanto por las deudas que no han permitido pagarle a los colaboradores.

Frente a este tema, Jaramillo aseguró que el problema no es la falta de recursos del Gobierno Nacional, sino una mala administración hospitalaria y prácticas políticas históricas en el centro asistencial.

“Los ricos también lloran. Voy a decir algo que es muy importante. Ahí hay dos hospitales. El San Rafael es un hospital departamental y el hospital del sur es un hospital municipal que hoy está cubriendo la gran mayoría de los servicios que no presta San Rafael. Ese hospital ha sido presa de la politiquería, desafortunadamente“, indicó el ministro Jaramillo en Caracol Radio.

Insistió el jefe de la cartera de Salud que las deudas que hoy enfrente esa IPS es por cuenta de una mala administración.

“Uno no puede salir a llorar cuando todo el mundo sabe que ha habido una malísima administración. Ese hospital ha sido presa de la politiquería”, afirmó el ministro al aire.

El jefe de la cartera de Salud sostuvo que el Hospital San Rafael, de carácter departamental, contrasta con el Hospital del Sur de Itagüí, de manejo municipal, que, según él, presenta mejores resultados administrativos y financieros.

“Ustedes pueden ver las dos caras en el mismo municipio. Un hospital bien manejado y otro que ha sido destruido varias veces por la politiquería”, agregó.

El ministro Jaramillo insistió en que el Gobierno Nacional sí ha girado los recursos a las EPS, incluyendo un aumento de la UPC del 16,49 %, y trasladó la responsabilidad a los interventores.

“El tema no son recursos. El tema es que los interventores deben cumplir como deben cumplir”, aseguró.

“No lloro por mí, lloro por 400 trabajadores sin salario”, gerente responde a ministro

El gerente del Hospital San Rafael, Luis Fernando Arroyave, respondió de manera directa a los señalamientos del ministro y negó pertenecer a cualquier grupo político.

“Yo cogí este hospital en octubre del año pasado. Las deudas vienen de muchos años atrás. No soy rico ni estoy llorando por mí. Lloro por ver a una madre cabeza de familia que lleva cuatro meses sin recibir su salario”, dijo en diálogo con Julio Sánchez Cristo.

Arroyave reveló cifras críticas sobre la situación financiera del hospital.

“Entre todas las EPS nos deben cerca de 27 mil millones de pesos, y solo la Nueva EPS nos debe más de 8.830 millones”, indicó en Caracol Radio.

Según el gerente, alrededor de 400 funcionarios, incluidos médicos especialistas, llevan entre cuatro y seis meses sin pago, pese a que continúan atendiendo pacientes.

“Tengo especialistas que llevan más de seis meses sin recibir su paga y aun así siguen trabajando, poniéndole el pecho a la situación”, señaló.