“Estamos llorando todos”: secretaria de Salud del Valle ante crisis financiera del sistema

La crisis financiera que atraviesa el sistema de salud en el país continúa profundizándose en el Valle del Cauca. Las deudas de las EPS con la red hospitalaria pública y privada, sumadas a las dificultades en el pago al personal médico, dibujan un panorama poco alentador para la atención de los pacientes y la sostenibilidad del sector.

Se trata de una situación que afecta a todos. En este contexto, la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, cuestionó las declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, quien frente a la crisis afirmó que “los ricos también lloran”, al considerar que ese enfoque traslada el problema a una discusión de clases sociales.

“No sé cuáles son los ricos que lloran, estamos llorando todos, sin distingo de ninguna naturaleza, la falta de atención, la falta de medicamentos, las barreras de acceso múltiples que existen. Entonces yo no entiendo esa posición clasista del ministro, como si el problema de la salud tuviera que ver con la billetera”, expresó María Cristina Lesmes.

La secretaria advirtió que, aunque la crisis impacta a toda la población, los más afectados son quienes cuentan con menos recursos económicos “todos estamos enfermos, todos necesitamos medicamentos, en este instante quienes más lloran son los pobres, los que no tienen la posibilidad de ir a comprar los medicamentos”.

Uno de los efectos más graves de la crisis se evidencia en la falta de pago al personal médico del departamento del Valle del Cauca. Según explicó Lesmes, la deuda con los profesionales de la salud, que trabajan bajo diferentes modalidades de contratación, esta cerca a los 100 mil millones de pesos.

“Es una deuda supremamente grande, a los especialistas ya no se les paga cada mes ni cada dos meses ni cada tres, estaban pagándose alrededor de cada 4 meses porque los recursos no fluyen”, señaló.

Deudas millonarias con la red hospitalaria

A esta situación se suma la deuda de las EPS con la red hospitalaria, que alcanza los 3 billones de pesos en el caso de la red pública y cerca de 6 billones si se incluye la red privada. La falta de músculo financiero ha generado retrasos en el pago de salarios en varios hospitales del departamento.

“Hay hospitales que deben tres y cuatro meses de planta. Tengo hospitales como el de Zarzal que debe 4 meses de salario”, indicó la secretaria, aunque precisó que otras instituciones han logrado mantenerse al día con el personal de panta.

Renuncias y precarización laboral

Las demoras en los pagos y la falta de garantías laborales también han llevado a la renuncia de profesionales de la salud. “La gente aguanta hasta donde se puede”, explicó Lesmes, al recordar que anteriormente los pagos se realizaban a 30 o 60 días.

Revisión con las EPS

Desde la Secretaría de Salud del Valle se adelantan reuniones con las EPS para revisar los resultados financieros al cierre de 2025, analizar los decretos ministeriales y conocer las propuestas de contratación que se están haciendo a las IPS públicas y privadas.

“Si bien el ministerio está indicando que la contratación prioritaria es con lo público, la oferta nuestra no supera el 15% en lo público, mientras que el 85% de nuestra oferta es privada y debe también contratarse, porque si no vamos a tener servicios parciales”, explicó la funcionaria.

Entre tanto, para mitigar los efectos de la crisis, la Gobernación del Valle ha intervenido para atender las quejas de los usuarios, logrando la resolución del 55% de los reclamos relacionados con barreras de acceso a medicamentos y citas con especialistas.

Sobre los recursos que debe recibir el departamento, la secretaria explicó que, de acuerdo con la UPC (Unidad de Pago por Capitación), al Valle le corresponden 8 billones y 300 mil millones de pesos, pero hasta ahora solo han recibido 6 billones.

“En mis cuentas hemos recibido 6 billones. Le pedí por derecho de petición al ministro que me diga dónde están los 2 billones y no solamente no me contestó, sino que derivó mi carta a la ADRES de la que todavía no he recibido respuesta”, señaló.

Advertencia ante una eventual liquidación de las EPS

Finalmente, frente a la posibilidad de una liquidación de las EPS, propuesta por el presidente de la República, Gustavo Petro, Lesmes advirtió que esta medida podría agravar la situación financiera del sistema.

“Nosotros seguimos con la esperanza de que algún día esos recursos regresen a quienes prestaron unos servicios por un valor muy alto y que los requieren para estabilizar financieramente el sistema”, concluyó.