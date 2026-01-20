Jennifer Pedraza y logo de Fundación San José. Fotos: (Colprensa - Álvaro Tavera) / Facebook Fundación San José

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Hay un cartel de títulos vendidos: Jennifer Pedraza explica denuncia de pagos en Fundación San José

La representante Jennifer Pedraza pasó por los micrófonos de El Reporte Coronell de 6AM W para hablar acerca de la denuncia que evidenciaría la compra del título profesional por parte de Juliana Guerrero a la Fundación San José, diploma que le era requerido para ocupar el cargo de viceministra de las Juventudes en el Ministerio de la Igualdad. Además, su investigación expondría más casos de este comportamiento en la institución de educación superior.

Vea aquí: Fundación San José registró en la DIAN pagos de Juliana Guerrero comprando el título

“Tenemos un avance de datos. Estaos investigando más de 1.200 títulos de graduados de la Fundación San José. Esto tiene una magnitud gigante y mis redes sociales están inundadas de denuncias”, sostuvo.

¿Hay esquema para vender títulos universitarios en la Fundación San José?

Expresó que llevan “rogándole” a la Fiscalía por más de seis meses para que atienda la denuncia de los hechos que descubrieron con su unidad de investigación en el Congreso. “¿Cómo es posible que no hayan hecho nada?”.

En contexto: No es solo Juliana Guerrero, Fundación San José habría entregado varios títulos de forma irregular

“Hay más de 1.100 contratistas que son egresados y quién sabe si es de verdad o compraron el título”, cuestionó.

¿Quién es Francisco Pareja?

Francisco Pareja es el fundador y representante de la Fundación San José, a quien Pedraza calificó como “uno de los mejores amigos y aliado político de Armando Benedetti”, ministro del Interior.

Lea aquí: Fundación Universitaria San José revisará 44.000 títulos tras escándalo de Juliana Guerrero

“A Francisco Pareja le pareció tan bueno el negocio en la San José que dejó de ser congresista. Hay un cartel de títulos vendidos”, afirmó.

Además, advirtió que se está jugando con los derechos de la juventud colombiana.

¿Quién tiene la responsabilidad en el escándalo de la Fundación San José?

La congresista señaló al Ministerio de Educación como el principal responsable: “tiene que ofrecer una alternativa a esos jóvenes que le metieron los ahorros de su vida porque la educación no es de calidad”.

“Si esto me lo pillo yo, ¿por qué el Ministerio no ha hecho nada?”, agregó.

Finalizó diciendo que, a pesar de las denuncias que han hecho, Juliana Guerrero sigue siendo la delegada del presidente Gustavo Petro en el Consejo Superior Universitario de la Universidad Pública del César.

“El presidente la tiene atornillada”, dijo.

Escuche El Reporte Coronell completo aquí: