Procuraduría pide datos al MinEducación sobre investigación a Fundación San José por títulos falsos

JUSTICIA

La Procuraduría solicitó al Ministerio de Educación que remita los resultados obtenidos de la investigación administrativa que de manera preliminar le abrió a la Fundación de Educación Superior San José, ante los hechos que podrían afectar la adecuada prestación del servicio y la confianza en la validez de los títulos otorgados.

En concreto se solicitó que se suministren los datos que hayan sido obtenidos y se encuentren relacionados con directivos, representantes legales, consejeros, administradores, revisores fiscales, exsecretarios generales y personas que hayan ejercido la administración o control de la institución educativa.

En el mismo sentido, el Ministerio Público pidió información sobre las medidas preventivas o correctivas que se consideren necesarias para garantizar la legalidad en el proceso de otorgamiento de títulos y restablecer la confianza en la normalidad institucional de la Fundación San José.

El ente de control sostuvo que la actuación preventiva adelantada tiene como propósito proteger la legalidad, transparencia y continuidad del servicio público de educación superior, sin interferir en la autonomía universitaria.

Fundación Universitaria San José anuló oficialmente el título universitario a Juliana Guerrero

El consejo directivo de la Fundación Universitaria San José anuló oficialmente el título universitario a Juliana Guerrero, luego de la investigación interna que se realizó para determinar si cumplió con los requisitos para graduarse, esto luego de evidenciar que no presentó las pruebas de estado para este fin.

“La revisión del historial académico de Juliana Guerrero en los sistemas institucionales no evidenció registro alguno de actividad académica, participación en clases ni evaluaciones en la plataforma virtual, tanto en el programa de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria como en el programa profesional de Contaduría Pública”, agregaron desde la Fundación Universitaria San José.

El pasado 25 de septiembre de 2025, la Fundación de Educación Superior San José informó sobre la detección de irregularidades en el trámite del título académico de la estudiante Juliana Guerrero, quien era aspirante al cargo de viceministra de juventudes en el Ministerio de la igualdad.

Por ende desde el Consejo Directivo de la Universidad acatando el debido proceso disciplinario, decidieron anular de manera unánime los títulos universitarios correspondientes a los programas antes mencionados.