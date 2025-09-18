MinEducación adelanta inspección en Fundación San José por irregularidades en entrega de diplomas

El Ministerio de Educación anunció que avanza en una etapa de indagación y levantamiento de pruebas sobre las actuaciones de la Fundación de Educación Superior San José, por presuntas irregularidades en la entrega de títulos universitarios.

Se investiga especialmente el caso de Juliana Guerrero, a quien se le otorgó un diploma sin cumplir con los requisitos establecidos por ley y cuyo nombramiento como Viceministra de Juventud no está definido

Luego de las acciones de inspección y vigilancia, y el resultado del informe que entreguen los técnicos que adelantan la visita a la institución de educación superior, el ministerio tomará las decisiones que correspondan frente al caso.

Noticia en desarrollo...