Destapan presunto ‘cartel de diplomas’ que permitió vincular a personas al Estado

La representante a la Cámara por Bogotá, Catherine Juvinao, de la Alianza Verde, reveló una investigación que apunta a la existencia de un presunto ‘cartel de diplomas’ en la Fundación Universitaria San José, que habría facilitado la vinculación irregular de 24 personas como contratistas y funcionarios en 16 entidades del orden nacional entre 2023 y 2025, por contratos que suman $1.102.094.108.

Según el informe, se identificaron dos tipos de irregularidades: seis personas obtuvieron su título profesional sin registrar la presentación de la Prueba Saber Pro en ninguna fecha verificable, y otras 18 presentaron el examen después de haberse graduado, lo que vulnera la Ley 1324 de 2009 y el Decreto 4216 de 2009, que establecen este requisito como obligatorio y previo al grado.

Entre las entidades que vincularon a estos “profesionales” figuran el SENA (10 casos), la UNP (2), INVIMA (2), DANE (2), Aerocivil (2), y otras como MinTransporte, DIAN, MinSalud, DAPRE, SuperServicios, Corporación Aeronáutica Colombiana, y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, entre otras. En al menos un caso, una persona tuvo contratos en más de una entidad.

Juvinao advirtió que el caso de Juliana Guerrero sería “apenas la punta del iceberg” y pidió al Ministerio de Educación, la Procuraduría y la Fiscalía abrir investigaciones urgentes para determinar responsabilidades, posibles sanciones y la eventual devolución de recursos públicos.