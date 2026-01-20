El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Fundación San José registró en la DIAN pagos de Juliana Guerrero comprando el título

La Fundación Universitaria San José registró ante la DIAN tres facturas electrónicas con pagos de Juliana Guerrero, la influyente joven que, según la misma universidad, nunca estudió allá.

Los tres pagos son posteriores a la expedición del título falso de contadora que ese centro de estudios le otorgó a Juliana Guerrero, quien estuvo a punto de ser nombrada viceministra de juventudes acreditando esos grados.

El descubrimiento lo hizo Jennifer Pedraza, representante a la Cámara y aspirante al Senado.

Los grados de Juliana Guerrero como Contadora Pública y Tecnóloga de Gestión Contable y Tributaria fueron otorgados por la San José el primero de julio del año pasado, 2025.

En el sistema electrónico de la DIAN, la Fundación Universitaria San José registró tres facturas de finales del mismo mes. Algo aún más curioso es que, aunque parezca increíble, pagó los derechos de grado antes de pagar la matrícula:

–La primera factura es del 28 de julio de 2025 por un millón de pesos por concepto de grado en Contaduría. ( Ver factura 1.jpg )

–Al día siguiente, 29 de julio de 2025, pagó $2.000.264 por concepto de matrícula en Tecnología en Gestión Contable y Tributaria. ( Ver factura 2.jpg )

–Ese mismo día, 29 de julio de 2025, se registra otra factura electrónica por $ 4.776.300 por concepto de matrícula en Contaduría Pública. ( Ver factura 3.jpg )

Recuerden que el secretario general de la Fundación Universitaria San José, Luis Carlos Gutiérrez, fue despedido y denunciado por la expedición de estos títulos falsos. Y que el fundador de la polémica universidad, Francisco Pareja, admitió compungido en esos micrófonos que Juliana Guerrero jamás estudió en la institución.

Pues bien, los tres pagos irregulares entraron a las cuentas oficiales de la Fundación Universitaria San José, con lo cual queda demostrado que no fue una maniobra clandestina como quiso ser presentada por el rector Pareja.

Tenemos comunicación con la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza.

Además, denunció la inacción del Ministerio de Educación ante este “cartel de los títulos”, señalando que, “el Ministerio de Educación, que tiene toda una subdirección orientada al aseguramiento de la calidad, ¿cómo es posible que no hayan hecho nada con la Fundación Universitaria San José?”.

Mil gracias a la representante a la Cámara y candidata al Senado, Jennifer Pedraza.

El legalismo colombiano es de tal dimensión que hasta la compra ilegal de unos títulos tiene sus respectivas facturas.

Recuerdo un antecedente: Rodolfo Hernández, qepd, finalista en la elección presidencial pasada, registró en notaría los compromisos de unos contratistas para pagar las mordidas. Todo con su sello y su formalidad.