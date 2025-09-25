Los procesos activos de Juliana Guerrero en la Fiscalía por delitos contra la administración publica

Caracol Radio conoció en primicia los proceso activos que tiene la candidata a viceministra de Juventudes, Juliana Andrea Guerrero Jiménez en la Fiscalía General de la Nación por presuntos delitos contra la administración pública.

Contrato sin cumplimiento de requisitos legales en Santander

En la Unidad de Administración Pública de la Seccional Santander cursa el primer proceso contra la joven de 23 años por el delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.

La indagación en su contra fue abierta el 14 de agosto 2025 y cuenta con varias órdenes de policía judicial.

Los hechos en los que estaría involucrada están relacionados con un contrato suscrito con la Universidad Industrial de Santander -UIS- "para la realización de un análisis relacionando con conflicto y víctimas". Sin embargo, al parecer, no cumplía con el perfil académico requerido

Peculado por uso en Bogotá

Un segundo proceso en su contra lo tiene un despacho de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Bogotá por el delito de peculado por uso.

La exfuncionaria del ministerio de Interior es investigada por los viajes en los que habría llevado en aviones de la Policía a sus familiares, en las rutas entre Bogotá y Valledupar los días 19 y 20 de junio.

Denuncia por falsedad en documento

Guerrero Jiménez fue denunciada ante el ente investigador por el delito de falsedad en documento público, por presuntas irregularidades en la obtención de su título universitario de Contadora, sin contar con el Saber Pro.