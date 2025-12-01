Fundación Universitaria San José revisará 44.000 títulos tras escándalo de Juliana Guerrero

El escándalo por el título falso de Juliana Guerrero ha generado un gran impacto en la comunidad estudiantil de la Fundación Universitaria San José. Guerrero pretendía ser nombrada como viceministra de Juventudes, asegurando ser egresada de esta institución del programa de Contaduría. Sin embargo, la universidad confirmó que Juliana Guerrero nunca fue estudiante, a pesar de aparecer registrada como egresada de la universidad.

Este caso generó que el secretario general de la Universidad, Luis Carlos Gutiérrez, fuera despedido junto a su equipo de trabajo y denunciado. Al mismo tiempo, la universidad desplegó una investigación interna para esclarecer cómo se expidió un título fraudulento sin que nadie lo advirtiera.

Francisco Pareja, fundador de la Universidad San José, aseguró estar muy afectado por el impacto del escándalo, insiste que dedicó medio siglo a construir una institución seria, hoy con 8.800 estudiantes, y que fue el primer sorprendido al conocer que el secretario Gutiérrez había expedido el diploma sin ningún soporte académico.

Hoy la universidad ha iniciado la revisión de los más de 44.000 títulos que expidió la universidad durante el periodo en que Gutiérrez estuvo a cargo de la secretaría, con el fin de descartar otros casos de diplomas irregulares. Pareja afirmó que, de encontrar irregularidades adicionales, serán denunciadas y puestas en conocimiento de la opinión pública.

Sobre el vínculo político que se ha afirmado, sostiene con el ministro del Interior, Armando Benedetti, negó tener relación con y rechazó que sea él quien habría intercedido para que Juliana Guerrero obtuviera su título de forma fraudulenta.

A pesar de los avances en la investigación, aún se desconoce quién pidió al secretario general entregarle un título falso a Juliana Guerrero ni si medio pago o recompensa de algún tipo por esto. Hasta hoy Luis Carlos Gutiérrez sostiene ser el único responsable de este hecho, pero sin que exista una justificación clara de por qué lo hizo.