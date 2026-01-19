Siete estructuras de disidencias Farc se disputan la “autopista” del narcotráfico en Guaviare
En esta zona del país, continúa la guerra entre Mordisco y Calarcá, con presencia de la Segunda Marquetalia de Iván Márquez.
Un informe reservado de inteligencia y contrainteligencia militar con cartografía operativa, conocido en exclusiva por Caracol Radio, logró georreferenciar siete estructuras armadas ilegales de disidencias de las Farc que operan en el departamento del Guaviare, revelando cómo esta región se convirtió en el epicentro de la guerra territorial entre las facciones de Iván Mordisco y Calarcá Córdoba, con presencia adicional de redes asociadas a la Segunda Marquetalia y estructuras bolivarianas.
Las siete estructuras mapeadas
El documento de inteligencia identifica presencia activa de las siguientes estructuras:
- Estructura Marco Aurelio Buendía
- Estructura Jhon Linares
- Compañía Móvil Isaías Carvajal
- Estructura Primera “Armando Ríos”
- Subestructura 44 “Antonio Ricaurte”
- Columna Móvil “Rodrigo Reyes” (Segunda Marquetalia)
- Frente “Iván Merchán” (Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano)
Estas organizaciones operan bajo diferentes bloques y alianzas criminales, pero convergen en el control territorial, rutas ilegales y economías ilícitas del Guaviare.
Puerto Cachicamo: nodo logístico del conflicto
El mapa de inteligencia ubica a Puerto Cachicamo como punto neurálgico de concentración armada, abastecimiento y movilidad fluvial. Desde este punto se articulan:
- Rutas fluviales clandestinas
- Movilidad de combatientes
- Abastecimiento de armas y logística
- Repliegues tácticos tras enfrentamientos
- San José del Guaviare rural: franja de choque
La georreferenciación identifica el sur y suroriente rural de San José del Guaviare como Zona de Operaciones (ZO), donde se superponen territorios de influencia de las siete estructuras.
En este sector se concentra:
- Disputa directa entre facciones
- Control de pasos estratégicos
- Presión armada sobre comunidades
- Protección de economías ilícitas
- Corredor Guaviare – Caquetá: autopista del narcotráfico
El informe mapea un corredor criminal activo entre el sur del Guaviare y Caquetá, utilizado para:
- Salida de cargamentos de cocaína
- Transporte de armas
- Relevo de combatientes
- Enlace con redes criminales del sur del país
- Este corredor es clave para el financiamiento de las siete estructuras armadas
- Ruta Guaviare – Guainía: salida amazónica
También se identifican rutas ilegales hacia el oriente, conectando Guaviare con Guainía y zonas amazónicas, usadas como:
- Corredores fluviales de bajo control estatal
- Vías de exportación criminal
- Canales de abastecimiento
Dos grandes bloques en disputa
La cartografía revela que el territorio está dividido principalmente entre:
Facción Calarcá Córdoba – Bloque Jorge Suárez Briceño
Con estructuras como Marco Aurelio Buendía, Jhon Linares e Isaías Carvajal, que mantienen dispositivos armados, redes logísticas y control de zonas rurales.
Facción Iván Mordisco – Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez
Con estructuras como Armando Ríos y Subestructura 44 Antonio Ricaurte, que operan centros de entrenamiento ilegal, corredores armados y áreas de retaguardia.
A este escenario se suman la Columna Rodrigo Reyes (Segunda Marquetalia) y el Frente Iván Merchán, que articulan narcotráfico y finanzas criminales.