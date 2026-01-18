Iglesia católica pidió respeto por los combatientes muertos y heridos en enfrentamientos en Guaviare

Imagen de referencia, Disidencias de las Farc en Cauca. Foto: Joaquín Sarmiento / Getty Images /

La Conferencia Episcopal de Colombia expresó su preocupación por los recientes enfrentamientos que derivaron en la muerte de, al menos, 30 personas en medio de combates entre disidencias de las Farc en el Guaviare.

A través de un comunicado, la Diócesis de San José del Guaviare y la Delegación para las relaciones Iglesia-Estado de la Conferencia Episcopal de Colombia expresaron su “profunda consternación” por los recientes hechos de orden público ocurridos en zona rural del municipio de El Retorno, Guaviare.

Señalaron que la violencia entre los grupos armados ha provocado alta victimización, confinamiento y desplazamiento de población indígena y campesina, además de la muerte tanto de combatientes como de civiles, que nada tienen que ver con la guerra en este territorio.

Por lo cual, hicieron un llamado a los actores involucrados en la confrontación, es decir, a las disidencias de alias 'Iván Mordisco’ y 'Calarcá’, para que respeten los principios del derecho internacional humanitario y garanticen la protección de la población civil, que ya se encuentra gravemente afectada en esta región del país.

Asimismo, la Conferencia Episcopal pidió el respeto por la vida de combatientes heridos o retenidos durante los enfrentamientos, teniendo en cuenta las obligaciones humanitarias en contextos de conflicto armado.