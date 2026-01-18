Disidencias de ‘Iván Mordisco’ intensificaron los ataques contra la fuerza pública en Suárez, Cauca

La estructura Jaime Martínez de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ intensificó las acciones violentas contra Fuerza Pública en Suárez, Cauca. Ya se cuentan nueve ataques.

Los hostigamientos se concentraron entre los días 8, y 18 de enero contra la Estación de Policía en el perímetro urbano y la base militar del sector de Los Pinos con ráfagas de fusil, lanzamiento de explosivos artesanales y disparos contra aeronaves que realizaban operaciones en la zona.

Entre los sucesos se cuentan un ataque al Ejército, el miércoles 14 de enero, cuando las tropas realizaban el restablecimiento de derechos de un menor que pertenecía al grupo ilegal y que se entregó voluntariamente en el sector de Asnazú.

Las autoridades manifestaron que la estructura Jaime Martínez constriño a la población y no permitieron la recuperación del menor.

También el hostigamiento a la llegada de los helicópteros a la basa militar de Los Pinos el jueves 15. Y el 18 de enero dispararon ráfagas de fusil contra la Estación de Policía, sin importar que la comunidad se encontraba en día de mercado.

En algunos episodios, la población civil quedó en medio del fuego cruzado, sin que se reportaran víctimas.

El alcalde César Cerón ya había rechazado las acciones violentas que afectan a las comunidades.

“Se vive una tensa calma porque queda la zozobra, el miedo y la incertidumbre en la población”, resaltó el mandatario.

Fuentes consultadas, explicaron que los ataques fueron repelidos por unidades del Ejército y la Policía, con refuerzos desplegados desde el mes de diciembre en la cabecera municipal y en sectores estratégicos, evitando afectaciones a civiles y uniformados.

Además, puntualizaron que, las acciones criminales estarían relacionadas con recientes golpes contra las disidencias de ‘Iván Mordisco’, incluyendo capturas y operaciones en municipios vecinos, que habrían debilitado su capacidad armada en la región.