Organizaciones sociales piden a grupos armados no instrumentalizar a los menores en el Catatumbo

Catatumbo

Luego del secuestro de una menor de 14 años junto a su mamá en el Catatumbo, organizaciones sociales le están pidiendo a los grupos armados apartar a los niños y jóvenes del conflicto armado que se vive en la región.

"Nosotros seguimos rechazando totalmente estos hechos en los que se utiliza a una menor de edad de 14 años para ser informante de estos grupos que están allí en disputa y donde también se involucra a su madre“, dijo Carmen García, representante de Madres del Catatumbo por la Paz.

“Esta situación, lamentablemente, se vive cada día en territorio con nuestros menores de edad y con las madres, porque son las madres a quienes les toca sufrir por sus hijos, salir, no nos importar exponer nuestras vidas con tal de buscar a nuestros hijos y poderlos traer sanos y salvos a nuestra casa”, agregó la líder.

Hizo un llamado especial a los actores armados, “que los niños hay que dejarlos por fuera de la guerra, que ya basta, que no solamente es el sufrimiento que lleva este niño, el daño psicológico que le hacen a este niño, sino también el daño que le hacen a su familia, a su madre, que somos las que más expuesta en toda esta problemática”.

También al Gobierno Nacional le pidió “que se pueda llegar a un diálogo” con estos grupos armados ilegales, para lograr la paz en el Catatumbo.

El próximo 16 de enero la región del Catatumbo cumplirá un año de conflicto armado entre las disidencias de las FARC y el ELN, hecho que ha dejado 89.013 desplazados y al menos 10 menores de edad asesinados, según el último informe del PMU que adelantan las autoridades departamentales.