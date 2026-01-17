Enfrentamientos entre Disidencias de ‘Calarca’ y ‘Mordisco’ habrían dejado 30 muertos en Guaviare

Un violento enfrentamiento entre dos facciones de disidencias de las Farc habría dejado decenas de muertos en zona rural del municipio de El Retorno, Guaviare, en medio de disputas internas por control territorial.

De acuerdo con información de Inteligencia Naval, los hechos se habrían presentado el 16 de enero de 2026 en la vía que comunica la vereda La Paz con la vereda La Libertad, donde se enfrentaron integrantes del GAO-r E “Isaías Carvajal”, alineado con la facción de Calarcá Córdoba, contra el GAO-r E “Martín Villa”, estructura asociada al bloque de Iván Mordisco.

Según el reporte preliminar, en el lugar habrían quedado entre 20 y 30 cuerpos sin vida, que corresponderían presuntamente a integrantes de la estructura “Martín Villa”, tras los combates entre ambos grupos armados ilegales.

Imágenes conocidas por las autoridades muestran múltiples cuerpos tendidos sobre la vía rural, varios de ellos con indumentaria tipo camuflado, lo que refuerza la hipótesis de un enfrentamiento directo entre estructuras armadas ilegales en esta zona del sur del país.

La situación fue puesta en conocimiento del mando superior, mientras se adelantan verificaciones operacionales y análisis de inteligencia para establecer con precisión lo ocurrido, asegurar el área y evaluar el impacto en el orden público.

Este nuevo choque armado evidencia la fragmentación interna de las disidencias y la disputa violenta entre facciones por corredores estratégicos en el Guaviare, una región clave para la movilidad, economías ilegales y control territorial.