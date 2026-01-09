Alias ‘Iván Mordisco’ propone alianza criminal con el ELN y la Segunda Marquetalia en contra de EEUU

Colombia

El líder disidente ‘Iván Mordisco’, difundió un comunicado dirigido a otras guerrillas y grupos armados ilegales de Colombia y la región como el ELN y la Segunda Marquetalia, invitándolos a aliarse frente a lo que definió como una nueva amenaza proveniente deEstados Unidos.

En el mensaje, fechado el 7 de enero de 2026, ‘Mordisco’ rechaza lo que llama “el rugido del imperialismo norteamericano” ante Venezuela, y sostiene que esa supuesta agresión no solo afecta a ese país, sino que constituye “una afrenta directa a la patria grande que soñó Simón Bolívar”, lo que incluye directamente a Colombia.

Haciendo un llamado a una alianza criminal, directamente entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la Segunda Marquetalia, el Ejército Popular de Liberación (EPL) y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.

“El destino nos grita que es hora de juntarnos en el abrazo férreo en la trinchera común”, afirma ‘Mordisco’, al tiempo que propone una cumbre de comandantes insurgentes de Colombia y de toda América, con el objetivo de formar un “gran bloque” que enfrente lo que describen como intervenciones militares, económicas y culturales de Estados Unidos.

La declaración dice que, aunque reconocen la existencia de diferencias históricas entre los grupos ilegales a los cuales cita, consideran que hoy “miran al mismo enemigo” y llaman a dejar de lado los desencuentros para “forjar el gran bloque insurgente que hará retroceder a los enemigos de la patria grande”.

Este pronunciamiento ocurre en medio del ataque de Estados Unidos para derrocar la dictadura de Nicolás Maduro.

Iván Mordisco, cuyo nombre real es Néstor Gregorio Vera Fernández, dirige la principal facción disidente del Estado Mayor Central de las FARC que se negó a desmovilizarse tras el Acuerdo de Paz de 2016 y ha rechazado repetidamente las negociaciones con el Gobierno colombiano, perdiendo un cese al fuego que llegó a existir y que fue suspendido tras múltiples actos violentos cometidos por su grupo.

#ATENCIÓN| El líder disidente alias ‘Iván Mordisco’ invitó a otros grupos armados ilegales de Colombia como el ELN y la Segunda Marquetalia a unirse en una alianza criminal, frente a lo que definió como una nueva amenaza proveniente de los Estados Unidos. @MafeLatorreH… pic.twitter.com/EQmG1JK4Pb — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 9, 2026

Qué dice el gobierno

Organizaciones humanitarias y el propio Gobierno han catalogado a esta facción disidente de ‘Mordisco’ como una de las amenazas armadas más persistentes en el país, junto a otras disidencias y al ELN, que también opera en varias regiones de Colombia.

Las fuerzas militares han intensificado operaciones ofensivas contra grupos armados ilegales en varios frentes, en un intento por frenar la violencia, el narcotráfico y el reclutamiento forzado en Colombia.

Llamado de los analistas

En respuesta al llamado insurgente, analistas advierten que una alianza formal entre estos grupos podría complicar aún más la persistente fragmentación armada en Colombia, donde diversas estructuras se disputan territorios y rutas de economías ilícitas, y donde los esfuerzos por lograr paz han enfrentado constantes retrocesos.