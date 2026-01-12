Tabla de goleadores y asistencias en Bundesliga, tras gran partido de Luis Díaz con Bayern Múnich
El extremo colombiano marcó un tanto y repartió dos asistencias en la goleada sobre Wolfsburgo.
¡Luis Díaz continúa imparable en el Bayern Múnich! El atacante colombiano fue gran figura en la goleada 8-1 de su equipo sobre Wolfsburgo, en el regreso a competencias de la Bundesliga, tras el parón invernal.
Lucho consiguió la segunda anotación del cuadro bávaro y asistió tanto a Harry Kane como Michael Olise. Además, provocó los autogoles de Kilian Fischer (envió el centro que el defensor metió en su portería) y Moritz Jenz (estuvo a punto de impactar primero el balón).
Con lo anterior, el guajiro se afianza como el mejor fichaje del mercado veraniego en territorio europeo y los datos así lo avalan: 24 participaciones directas de gol (14 anotaciones, 10 asistencias) en 23 partidos disputados. Una completa locura.
Tabla de goleadores de la Bundesliga, tras la anotación de Luis Díaz
|Pos.
|Futbolista
|Equipo
|Goles
|1.
|Harry Kane
|Bayern Múnich
|20
|2.
|Luis Díaz
|Bayern Múnich
|9
|3.
|Michael Olise
|Bayern Múnich
|9
|4.
|Haris Tabakovic
|B. Monchengladbach
|9
|5.
|Deniz Undav
|Stuttgart
|9
Las nueve anotaciones de Lucho en lo corrido de la temporada 2025-26 de la Bundesliga se reparten entre los siguientes equipos: RB Leipzig (1), Augsburgo (1), Hamburgo (1), Eintracht Frankfurt (2), Unión Berlín (1), St. Pauli (1), Heidenheim (1) y Wolfsburgo (1).
Tabla de asistencias de la Bundesliga, tras las dos conseguidas por Luis Díaz
|Pos.
|Futbolista
|Equipo
|Goles
|1.
|Michael Olise
|Bayern Múnich
|9
|2.
|Luis Díaz
|Bayern Múnich
|8
|3.
|Christoph Baumgartner
|RB Leipzig
|6
|4.
|Fares Chaibi
|Eintracht Frankfurt
|6
|5.
|Andrej Ilic
|Unión Berlín
|6
Las ocho asistencias de Díaz en lo corrido de la temporada 2025-26 de la Bundesliga se reparten entre los siguientes equipos: RB Leipzig (2), Werder Bremen (1), Eintracht Frankfurt (1), St. Pauli (1), Stuttgart (1) y Wolfsburgo (2).
