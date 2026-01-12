Tabla de goleadores y asistencias en Bundesliga, tras gran partido de Luis Díaz con Bayern Múnich. (Photo by Stefan Matzke - sampics/Getty Images) / Stefan Matzke - sampics

¡Luis Díaz continúa imparable en el Bayern Múnich! El atacante colombiano fue gran figura en la goleada 8-1 de su equipo sobre Wolfsburgo, en el regreso a competencias de la Bundesliga, tras el parón invernal.

Lucho consiguió la segunda anotación del cuadro bávaro y asistió tanto a Harry Kane como Michael Olise. Además, provocó los autogoles de Kilian Fischer (envió el centro que el defensor metió en su portería) y Moritz Jenz (estuvo a punto de impactar primero el balón).

Con lo anterior, el guajiro se afianza como el mejor fichaje del mercado veraniego en territorio europeo y los datos así lo avalan: 24 participaciones directas de gol (14 anotaciones, 10 asistencias) en 23 partidos disputados. Una completa locura.

Tabla de goleadores de la Bundesliga, tras la anotación de Luis Díaz

Pos. Futbolista Equipo Goles 1. Harry Kane Bayern Múnich 20 2. Luis Díaz Bayern Múnich 9 3. Michael Olise Bayern Múnich 9 4. Haris Tabakovic B. Monchengladbach 9 5. Deniz Undav Stuttgart 9

Las nueve anotaciones de Lucho en lo corrido de la temporada 2025-26 de la Bundesliga se reparten entre los siguientes equipos: RB Leipzig (1), Augsburgo (1), Hamburgo (1), Eintracht Frankfurt (2), Unión Berlín (1), St. Pauli (1), Heidenheim (1) y Wolfsburgo (1).

Tabla de asistencias de la Bundesliga, tras las dos conseguidas por Luis Díaz

Pos. Futbolista Equipo Goles 1. Michael Olise Bayern Múnich 9 2. Luis Díaz Bayern Múnich 8 3. Christoph Baumgartner RB Leipzig 6 4. Fares Chaibi Eintracht Frankfurt 6 5. Andrej Ilic Unión Berlín 6

Las ocho asistencias de Díaz en lo corrido de la temporada 2025-26 de la Bundesliga se reparten entre los siguientes equipos: RB Leipzig (2), Werder Bremen (1), Eintracht Frankfurt (1), St. Pauli (1), Stuttgart (1) y Wolfsburgo (2).

