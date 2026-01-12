Luis Díaz tras goleada con el Bayern Múnich: “Gracias a Dios pude aportar al equipo”

Luis Díaz se sumó al marcador en la goleada del Bayern Múnich ante Wolfsburgo / Getty Images / Adam Pretty

¡Los bávaros siguen imparables! El Bayern Múnich comenzó el 2026 con el pie derecho tras el descanso invernal. El conjunto alemán consiguió su primera victoria del año con una contundente goleada 8-1 ante el Wolfsburgo, en el marco de la jornada 16 de la Bundesliga.

Luis Díaz fue uno de los grandes protagonistas del encuentro, ya que marcó el segundo tanto del partido y el primero del Bayern, luego de que el gol inicial llegara a través de un autogol de Kilian Fischer. Su actuación reafirma el gran momento que atraviesa el guajiro con el club alemán.

“Hicimos un partido demasiado increíble”

Posterior a la victoria, Luis Díaz habló con los medios de comunicación de la Bundesliga y compartió su análisis del gran partido que disputó el Bayern Múnich. El colombiano también se vio emocionado por lograr su gol número 14 con la camiseta de los Bávaros; además destacó su compromiso con los campeonatos en los que competirá el club alemán.

“El equipo entró muy fuerte, lo demostramos porque salimos ganando el partido, ellos tuvieron la posibilidad de empatar, reaccionaron, pero bueno ya de ahí en adelante nosotros controlamos el juego, fuimos muy superiores, hicimos un partido demasiado increíble, todos hicimos lo que pedía el entrenador y lo importante fue que sacamos los tres puntos en esa lucha por el campeonato”, indicó el guajiro.

Luego habló sobre su primer gol del año: “Gracias a Dios pude aportar al equipo con un tanto de cabeza, con asistencias, con lo que sé hacer, con participaciones muy buenas para el equipo y eso es lo más importante para mí, quiero seguir trabajando de la misma manera, quiero seguir enfocado, hay que seguir de esta forma para poder conseguir los objetivos que queremos”.

“Disfrutar lo que estoy viviendo ahora en el Bayern, seguir trabajando para conseguir los objetivos acá y luego que venga el Mundial”, por último aclaró que su objetivo en este momento son los torneos en los que participa el club y luego se enfocará en la Copa del Mundo con la Selección Colombia.