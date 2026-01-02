Prensa de Barcelona lamenta fichaje fallido de Luis Díaz: “Ha sido el más completo”

Luis Díaz ha convertido 12 goles con el Bayern Múnich en la presente temporada. (Photo by Daniel Kopatsch/Getty Images) / Daniel Kopatsch

Si bien no se dio su llegada, el nombre de Luis Díaz no pasa desapercibido en el entorno del Barcelona. El extremo guajiro fue una de las tres opciones que contempló la dirección deportiva del club para reforzar su ataque para la temporada en marcha; sin embargo, terminó llegando el inglés Marcus Rashford.

Díaz era un deseo del club desde tiempo atrás; no obstante, la maquinaria económica del Bayern Múnich se impuso, el club tampoco pudo fichar a Nico Williams, del Athletic Bilbao, por lo que terminó optando por la contratación de Rashford, repescado del Aston Villa.

Finalizada la primera mitad de la temporada 2024-2025, Mundo Deportivo, uno de los principales medios deportivos de Barcelona, hizo un paralelo entre los tres jugadores, destacando de gran manera la labor de Lucho con el club Bávaro en este primer semestre.

“Ha sido el más completo de los tres. La intensidad de Luis Díaz ha marcado diferencias desde el primer tramo del curso. Ha ofrecido desequilibrio constante por banda izquierda. Su aportación defensiva ha sido sobresaliente. Ha mantenido un ritmo físico muy alto”, destaca inicialmente el medio.

Y añade en su análisis: “En cifras ofensivas ha sido el más productivo de los tres. Su influencia no se limita a goles y asistencias, pero aún así lleva 13 tantos y 8 asistencias. Su experiencia europea se ha notado en partidos clave. Ha sido decisivo en eliminatorias y choques directos”.

“Comparando los tres, Rashford destaca por potencia y llegada. Luis Díaz combina ambas virtudes con mayor equilibrio. En trabajo colectivo, Díaz marca la diferencia”, concluye Mundo Deportivo.

Luis Díaz aprovechó el receso en la Bundesliga para pasar las vacaciones en Colombia. El guajiro volverá a presentarse en Alemania en los próximos días; el campeonato se estará reanudando el segundo fin de semana del mes, cuando el Bayern reciba al Wolfsburgo el próximo domingo 11 de enero.