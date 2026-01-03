Luis Díaz arrasa con los fichajes más costosos de Europa: impresionante diferencia estadística

Si no es el mejor del mundo en su posición, pega en el palo. Luis Díaz la viene rompiendo desde su llegada al Bayern Múnich, procedente de Liverpool, y se espera que en este cierre de temporada brille no solo a nivel nacional con la Bundesliga, sino también en la Champions League.

A la espera de que se retomen actividades en territorio alemán, diversos medios internacionales han analizado el rendimiento de Lucho a lo largo de estos primeros seis meses y todos coinciden en algo: es el fichaje de mejor rendimiento en las cinco ligas más importantes de Europa. No hay objeción alguna.

Es preciso recordar que Díaz abandonó la Premier League a cambio de 70 millones de euros, siendo así la décima contratación más costosa de la Bundesliga y la décima de mayor valor en el mundo.

Traspasos más costosos de la temporada 2025-26

Pos. Futbolista Valor fichaje Nuevo club 1. Alexander Isak 145 millones de euros Liverpool 2. Florian Wirtz 125 millones de euros Liverpool 3. Hugo Ekitiké

12 95 millones de euros Liverpool 4. Benjamin Sesko 76.5 millones de euros Manchester United 5. Victor Osimhen 75 millones de euros Galatasaray 6. Nick Woltemade

11 75 millones de euros Newcastle 7. Bryan Mbeumo 75 millones de euros Manchester United 8. Matheus Cunha 74.2 millones de euros Manchester United 9. Martín Zubimendi 70 millones de euros Arsenal 10. Luis Díaz 70 millones de euros Bayern Múnich

Luis Díaz arrasa con los fichajes más costosos de Europa

Luis Fernando Díaz Marulanda se consolida como el fichaje de mejor rendimiento en las cinco grandes ligas, teniendo en cuenta sus estadísticas: 22 partidos jugados (21 de ellos como titular) con 20 participaciones directas de gol, repartidas en 13 anotaciones y 7 asistencias. Promedio de gol por cada 137 minutos. Balance extraordinario.

En el ranking lo sigue Hugo Ekitiké, quien dejó el Eintracht Frankfurt alemán para unirse a las filas de Liverpool. Por lo pronto ha visto actividad en 26 oportunidades (19 titularidades) y suma 13 participaciones directas de gol con 11 tantos y 2 asistencias. Tiene un promedio de gol por cada 150 minutos.

El podio lo cierra la gran revelación de la temporada, el alemán Nick Woltemade. Luego de romperla con el Stuttgart de su país, Newcastle decidió contratarlo como reemplazo de Isak y ha dado resultado. Hasta ahora acumula 24 partidos (20 de ellos como titular) con 11 participaciones directas de gol, repartidas en 9 anotaciones y 2 asistencias. Tiene un promedio de gol por cada 184 minutos.

