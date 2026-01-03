Fútbol

Luis Díaz arrasa con los fichajes más costosos de Europa: impresionante diferencia estadística

El atacante colombiano es por mucho la mejor contratación en las cinco grandes ligas europeas.

Luis Díaz arrasa con los fichajes más costosos de Europa: impresionante diferencia estadística. (Photo by Harry Langer/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images) / DeFodi Images

Si no es el mejor del mundo en su posición, pega en el palo. Luis Díaz la viene rompiendo desde su llegada al Bayern Múnich, procedente de Liverpool, y se espera que en este cierre de temporada brille no solo a nivel nacional con la Bundesliga, sino también en la Champions League.

A la espera de que se retomen actividades en territorio alemán, diversos medios internacionales han analizado el rendimiento de Lucho a lo largo de estos primeros seis meses y todos coinciden en algo: es el fichaje de mejor rendimiento en las cinco ligas más importantes de Europa. No hay objeción alguna.

Es preciso recordar que Díaz abandonó la Premier League a cambio de 70 millones de euros, siendo así la décima contratación más costosa de la Bundesliga y la décima de mayor valor en el mundo.

Traspasos más costosos de la temporada 2025-26

Pos.FutbolistaValor fichajeNuevo club
1.Alexander Isak145 millones de eurosLiverpool
2.Florian Wirtz125 millones de eurosLiverpool
3.Hugo Ekitiké
12		95 millones de eurosLiverpool
4.Benjamin Sesko76.5 millones de eurosManchester United
5.Victor Osimhen75 millones de eurosGalatasaray
6.Nick Woltemade
11		75 millones de eurosNewcastle
7.Bryan Mbeumo75 millones de eurosManchester United
8.Matheus Cunha74.2 millones de eurosManchester United
9.Martín Zubimendi70 millones de eurosArsenal
10.Luis Díaz70 millones de eurosBayern Múnich

Luis Díaz arrasa con los fichajes más costosos de Europa

Luis Fernando Díaz Marulanda se consolida como el fichaje de mejor rendimiento en las cinco grandes ligas, teniendo en cuenta sus estadísticas: 22 partidos jugados (21 de ellos como titular) con 20 participaciones directas de gol, repartidas en 13 anotaciones y 7 asistencias. Promedio de gol por cada 137 minutos. Balance extraordinario.

En el ranking lo sigue Hugo Ekitiké, quien dejó el Eintracht Frankfurt alemán para unirse a las filas de Liverpool. Por lo pronto ha visto actividad en 26 oportunidades (19 titularidades) y suma 13 participaciones directas de gol con 11 tantos y 2 asistencias. Tiene un promedio de gol por cada 150 minutos.

El podio lo cierra la gran revelación de la temporada, el alemán Nick Woltemade. Luego de romperla con el Stuttgart de su país, Newcastle decidió contratarlo como reemplazo de Isak y ha dado resultado. Hasta ahora acumula 24 partidos (20 de ellos como titular) con 11 participaciones directas de gol, repartidas en 9 anotaciones y 2 asistencias. Tiene un promedio de gol por cada 184 minutos.

