Luis Díaz gol en Bayern Múnich vs Wolfsburgo: vea acá la anotación en Bundesliga

¡Brillante inicio de año para Luis Fernando Díaz! El atacante colombiano arrancó el 2026 con un golazo, lo hizo en el duelo que enfrentó a su equipo, el Bayern Múnich, con Wolfsburgo, luego del parón invernal de la Bundesliga.

La historia comenzó en el Allianz Arena con un desborde de Lucho a los 5 minutos de partido, que terminó con un centro a media altura que el defensor Kilian Fischer empujó contra su portería. Autogol, por lo que no le cuenta la asistencia a Díaz.

Ahora bien, sobre los 13′ apareció Dženan Pejčinović, al aprovechar una brillante habilitación de Lovro Majer, para decretar la paridad transitoria del cuadro visitante.

Vea el gol de Luis Díaz en Bayern Múnich vs. Wolfsburgo

El Bayern Múnich retomó la ventaja cumplidos 30 minutos de partido, cuando Michael Olise avanzó con libertado por sector derecho y envió un centro cerrado, que dentro del área chica capitalizó Luis Díaz con un certero remate de cabeza. Véalo acá:

EL GUAJIRO NO FRENA: Luis Díaz estuvo en el momento justo y, de cabeza, marcó el 2-1 de Bayern Munich vs. Wolfsburgo.



📺 Mirá la #Bundesliga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/E3pB31zJsZ — SportsCenter (@SC_ESPN) January 11, 2026

Primer gol del 2026 para Luis Díaz y el número 14 en 23 partidos disputados a lo largo de la temporada 2025-26. Números de ensueño para el que muchos catalogan como el mejor refuerzo del mercado en Europa.

