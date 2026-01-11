🔴EN VIVO | Bayern Múnich vs. Wolfsburgo HOY: siga acá el partidazo de Luis Díaz en la Bundesliga

En el regreso del fútbol alemán, se enfrentarán este domingo 11 de enero <b>Bayern Múnich y Wolfsburgo </b>en el estadio Allianz Arena, por el duelo correspondiente a la jornada 16 de la Bundesliga. En este partidazo se espera que sea protagonista el colombiano <b>Luis Fernando Díaz</b>, quien retoma acción luego de pasar sus vacaciones de fin de año en Barranquilla. Lucho viene de marcar gol en el 21 de diciembre ante <b>Heidenheim</b>, por lo que su presencia en esta jornada, será fundamental. Desde la llegada del guajiro al conjunto Bávaro, ha disputado 22 partidos en los cuales anotó 13 goles y ha aportado 7 asistencias, siendo el segundo anotar del equipo.Lea también: <a href="https://caracol.com.co/2026/01/08/luis-diaz-no-esta-en-el-top-10-de-los-extremos-mas-valiosos-del-mundo-atencion-a-quienes-lo-superan/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2026/01/08/luis-diaz-no-esta-en-el-top-10-de-los-extremos-mas-valiosos-del-mundo-atencion-a-quienes-lo-superan/"><b>Luis Díaz no está en el top-10 de los extremos más valiosos del mundo: atención a quienes lo superan</b></a>Este encuentro es importante para ir definiendo lo que será la temporada del 2026 para<b> el conjunto de Vincent Kompany, que lidera la competencia en Alemania.</b> Ante este rival, Bayern Múnich nunca ha perdido ningún partido por la Bundesliga en su casa, además en los dos últimos encuentros se han quedado con la victoría.