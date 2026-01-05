Luis Díaz, el futbolista colombiano que más se devaluó en 2025: sorpresiva razón y listado completo. (Photo by A. Scheuber/FC Bayern via Getty Images) / A. Scheuber

Aunque Luis Díaz está brillando en su primera temporada como jugador del Bayern Múnich, portales especializados lo posicionan como el colombiano que más se desvalorizó a lo largo del 2025.

Lo anterior es una sorpresa absoluta, teniendo en cuenta que a mediados de año fue gran figura en el Liverpool campeón de la Premier League y posteriormente fue fichado por Bayern a cambio de 70 millones de euros.

Razón por la que Luis Díaz se devaluó en el 2025

Entonces, ¿por qué se devaluó? Transfermarkt, portal especializado en fichajes, informó que la caída en el precio de Lucho fue del 17.6% y se debe exclusivamente a su edad. Así pues, pasó de costar 85 millones a los 70 ya mencionados.

“La edad influye drásticamente. Y es que Luis Díaz está próximo a cumplir 29 años y buscar su reventa desde Alemania es improbable, por lo menos con una cifra que se acerque a los mismos 70 millones pagados por él”, se argumenta.

Y aunque pasa por un momento espectacular, siendo el fichaje de mejor rendimiento en las cinco grandes ligas de Europa, “cada año de contrato con los alemanes será un impedimento para salir vendido en una cifra alta”.

Incluso se aclara que los planes del Bayern pasan por tener a Díaz como referente y no para hacer negocio a futuro: “Tiene contrato con Bayern hasta mediados de 2029, ya cuando supere los 30 años, y la prioridad es tenerlo como figura del club, no como pieza de reventa, lo que va presionando poco a poco su devaluación”.

Finalmente, el portal aclara que la caída de un jugador en el mercado “no va directamente relacionada al rendimiento”, sino que obedece a todo un conjunto de factores relacionados a la posibilidad de seguir generando ingresos con el paso del tiempo.

Ejemplos de colombianos desvalorizados por rendimiento

Mientras que Luis Díaz se desvaloriza por su edad, existen otros casos en el país que sí obedecen al rendimiento. Como ejemplo están Jhon Jader Durán y Yaser Asprilla, quienes son jóvenes, pero no han logrado mantener una regularidad.

“La dupla Durán-Asprilla no ha podido consolidarse como se esperaba, por lo que ha perdido importancia en los valores de mercado por el ítem del rendimiento, criterio diferente al de Díaz y Kane”, se explica.

Los colombianos más desvalorizados en 2025