Fiscalía pidió cárcel contra Álvaro Felipe Rivera por el feminicidio de Valentina Cepeda

Durante la diligencia, el fiscal del caso sostuvo que Valentina fue víctima de violencia física, ejercida mediante técnicas propias de la disciplina deportiva conocida como jiu jitsu, así como de violencia psicológica.

La Fiscalía aseguró contar además con conversaciones de chat en las que el procesado habría ejercido presión y maltrato sobre la víctima.

“La Fiscalía ha evidenciado un ciclo de violencia económica y psicológica, manifestado, entre otros hechos, en el maltrato a la mascota de la víctima, la invasión a sus redes sociales y medios de comunicación, así como agresiones verbales por parte de su compañero sentimental, hoy imputado Álvaro Felipe Rivera Ramírez. Estas conductas quedaron documentadas por la propia víctima en conversaciones de WhatsApp sostenidas con amigos, amigas e incluso con profesionales que le brindaban acompañamiento psicológico”, explicó el fiscal.

Nuevos elementos probatorios

De acuerdo con el ente acusador, no sería la primera vez que el implicado utilizaba este tipo de llaves o maniobras, lo que refuerza la hipótesis de su responsabilidad en los hechos.

Por ello, la Fiscalía calificó el caso como un delito de feminicidio agravado y solicitó medida de aseguramiento y detención preventiva en establecimiento carcelario contra el presunto responsable.

El fiscal también reveló el testimonio de María Camila Sánchez, amiga de Valentina Cepeda, quien afirmó que el 27 de julio de 2023 la joven le confesó que estaba embarazada de Álvaro Felipe Rivera. No obstante, posteriormente habría sufrido un aborto espontáneo, según lo expuesto durante la audiencia.

Riesgo de fuga

Adicionalmente, la Fiscalía señaló que el procesado tenía intenciones de salir del país, pues se encontraba buscando oportunidades laborales en el exterior, situación que fue presentada ante el juez como un factor de riesgo de fuga dentro del proceso.

“Asimismo, la Fiscalía advirtió que el procesado cuenta con facilidades para abandonar definitivamente el país o para permanecer oculto. Estas circunstancias quedaron consignadas en interceptaciones telefónicas, en las que se evidencia que sostuvo comunicaciones solicitando referencias y datos específicos para la elaboración de una hoja de vida que se encontraba en proceso de evaluación, incluso con un estudio de seguridad adelantado por una empresa internacional”, dijo.

Denuncia de la defensa

En medio del proceso, Carlos Perilla, abogado defensor del procesado, denunció que ha recibido amenazas vía telefónica, situación que, según indicó, ya fue puesta en conocimiento de las autoridades competentes.

“Debo informar que el día de ayer, en horas de la tarde, recibí una llamada proveniente de un número desconocido. En esta comunicación fui objeto de insultos y se me advirtió que estaba defendiendo a un homicida, además de indicarme que ‘me cuidara’. Pongo esta situación en conocimiento del señor fiscal y de su despacho, señoría. No puedo identificar a la persona que realizó la llamada, ya que se trató de un número desconocido. Entiendo que esta audiencia está siendo transmitida por redes sociales y que mi número telefónico y ubicaciones son de carácter público, por lo que pudo tratarse de cualquier persona. Dejo constancia de estos hechos en esta diligencia”, sostuvo el abogado.