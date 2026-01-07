¿Más caro el corrientazo? Así arrancó el año para los restaurantes en Barranquilla

Pasó diciembre y con la llegada del nuevo año también aumentaron los gastos para los hogares y los pequeños comerciantes. En Barranquilla, el alza en los costos de producción ya se refleja en el precio del tradicional corrientazo, uno de los almuerzos más populares entre trabajadores y ciudadanos del centro de la ciudad.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Luz Stella García, propietaria de un restaurante ubicado en el sector de Barranquillita, aseguró que el incremento en los precios fue inevitable debido al aumento del salario mínimo, los servicios públicos y el encarecimiento de los insumos básicos. Según explicó, el corrientazo tuvo un ajuste aproximado de 2.000 pesos.

“El corrientazo tuvo que subir. En el negocio hicimos un ajuste de 2.000 pesos debido al aumento general de los costos. Subió el salario de los trabajadores, las verduras y, en general, todos los insumos están demasiado caros, especialmente al comienzo del año. Además, hay escasez de algunos productos en el mercado. Yo trabajo directamente aquí y puedo dar fe de que la carne y el pescado están escasos, lo que nos obliga a los comerciantes a incrementar el precio de los platos y de los corrientazos”, explicó.

Ventas en caída y clientes más cautelosos

El impacto del alza no solo se siente en los precios, sino también en las ventas. De acuerdo con la comerciante, el consumo en restaurantes ha disminuido cerca de un 60%, ya que muchas familias y trabajadores han tenido que priorizar otros gastos al inicio del año.

“En este momento el comercio, especialmente los restaurantes, ha bajado considerablemente. Podemos decir que las ventas han caído cerca de un 60 %, porque todo ha aumentado y las familias están priorizando otros gastos, como los útiles escolares. La situación es aún más compleja en el centro de la ciudad, donde muchos empleadores han suspendido el auxilio de alimentación para los trabajadores, un apoyo que en muchos casos ya no alcanza para cubrir el valor de un corrientazo. Por eso, cada vez llega menos gente a los restaurantes”, dijo.

LEA TAMBIÉN: Sector lácteo y cárnico del Caribe en alerta por alza de costos tras incremento del salario mínimo

Comerciantes esperan una mejoría en el año

Pese al difícil panorama, los pequeños comerciantes del centro de Barranquilla mantienen la esperanza de que la situación mejore en el transcurso del año. Sin embargo, advierten que la baja afluencia de clientes ya ha provocado el cierre de varios negocios del sector, lo que genera preocupación entre quienes dependen del comercio diario para su sustento.