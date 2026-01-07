¿Qué falta para que Luis Fernando Muriel se vista de ‘rojiblanco’?

Son horas cruciales las que se viven en Barranquilla en torno a la posible contratación de Luis Fernando Muriel. El delantero de 34 años vuelve a sonar para reforzar la escuadra tiburona, luego de estar en principio descartado por los altos costos que devenga el tomasino. Cabe destacar que actualmente el jugador tiene contrato vigente con el Orlando City de la MLS en Estados Unidos, club que ya ha manifestado su interés en no continuar con los servicios del colombiano.

Las cifras de Muriel

Una de las principales causas de la lenta negociación con el jugador ha sido el tema económico. Muriel, en el Orlando City, gana una cifra cercana a los 4 millones de dólares por temporada, lo que equivaldría a un salario mensual aproximado de 900 millones de pesos, números que son imposibles de pagar en el fútbol profesional colombiano.

Sin embargo, el deseo del ex Atalanta es jugar en el club de sus amores, como ya lo ha manifestado en varias ocasiones, motivo por el cual habría aceptado una rebaja importante en el tema salarial, lo que dio nuevamente luz verde a las conversaciones para su fichaje.

Apoyo de empresas privadas

A pesar de la reducción salarial voluntaria del jugador, las cifras continúan siendo altas para el actual campeón de Colombia. Se ha conocido que el club barranquillero estaría dispuesto a pagarle cerca de 2 millones de dólares por temporada, que en pesos colombianos equivaldrían a poco más de 600 millones de pesos mensuales.

Sin embargo, el club no cubriría el 100 % de ese monto, sino que contaría con el patrocinio del sector privado. Se dice que, hasta el momento, una importante empresa local y una del sector de licores serían las encargadas de asumir parte del sueldo del jugador.

La voz del hincha

Mientras tanto, los hinchas ‘rojiblancos’ se hacen notar en las redes sociales. Tanto así que en X se ha creado el hashtag #MurielAJunior, donde fanáticos exigen la contratación del delantero nacido en el municipio de Santo Tomás.

Lo cierto es que, hasta el momento, el jugador se entrena en la cancha del polideportivo Tecnoglass, como lo hizo saber el presidente operativo de la empresa, Christian Daes, a través de sus redes sociales, quien además se ha mostrado muy activo en redes en el tema de la contratación del jugador.

Cabe destacar que Luis Fernando Muriel terminó el 2025 con 34 partidos disputados, en los que anotó en 9 ocasiones y asistió en la misma cantidad.