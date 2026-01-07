Almacenista del Ejército es investigado por desaparición de 48 armas en batallón de Barranquilla

Con el paso de los días se conocen más detalles sobre la desaparición de 48 armas de fuego que se encontraban almacenadas en el depósito de un batallón adscrito a la Segunda Brigada del Ejército Nacional, en Barranquilla. El caso es materia de investigación interna por parte de la institución militar.

De acuerdo con la información conocida, el faltante de armamento fue detectado cuando el almacenista encargado de la bodega se disponía a entregar el cargo, debido a un traslado. Al momento de realizar el inventario oficial, se evidenció la ausencia de varias armas.

Este es el armamento que no aparece

Las autoridades confirmaron que entre el material desaparecido hay 4 escopetas, 5 pistolas y 39 revólveres, muchos de ellos producto de incautaciones realizadas a grupos ilegales durante operativos anteriores.

El almacenista del depósito, quien también es militar activo, ya fue vinculado a una investigación interna, teniendo en cuenta la responsabilidad directa que tenía sobre la custodia del arsenal y la magnitud del faltante.

Protocolos activados y pruebas internas

Frente a este hecho, el Ejército Nacional informó que activó de manera inmediata los protocolos de seguridad y control interno. Como parte del proceso de verificación, se adelantan diferentes actuaciones administrativas y disciplinarias, entre ellas pruebas de poligrafía al personal relacionado con la bodega.

Aunque ha surgido una versión que apunta a la posible participación de un grupo armado en la desaparición del arsenal, las autoridades aclararon que todas las hipótesis están siendo evaluadas y que el caso continúa en etapa de investigación.